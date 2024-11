Radicalismo disidente insiste por Presupuesto: "Repudiamos el sometimiento a los gobernadores y el destrato al Parlamento"

En conferencia de prensa, y luego de la suspensión del tratamiento de la ley presupuestaria a diez días del cierre del año parlamentario, el titular de la bancada Democracia para Siempre , el bonaerense Pablo Juliano , planteó su preocupación porque "la Argentina de vuelta quede al margen de la ley": "El presidente de la Nación no puede entender que, en este hecho inaudito de prorrogar el Presupuesto por segundo año consecutivo, se considere eso como un cheque en blanco".

Posteriormente, la bonaerense Danya Tavela pidió evitar "desfinanciar a nuestras provincias, nuestras universidades y ahogar a nuestros jubilados en la pobreza". Su coprovinciano Facundo Manes señaló que "estamos frente a un Presidente con conductas autoritarias y ya hay bastante evidencia del pacto entre Cristina Kirchner y Javier Milei".

Reclamo de las provincias

Ya cerrada la posibilidad de incluir nuevos dictámenes a votación en el recinto, aún restan diez días para el final de sesiones ordinarias y en los distintos bloques se reiteran una serie de temas que pujarán por tratar antes del 30 de noviembre: nuevamente Ficha Limpia, la limitación de la publicidad de apuestas online y -uno de los deseos opositores- la reforma de la ley de DNU.

Sin embargo, todos repiten el interés central que hay en tratar el proyecto de Presupuesto 2025. "Fuimos totalmente coherentes en nuestros pedidos, pero parece que a ellos les importa la SIDE y el Ministerio de Defensa y nosotros estamos con universidades y cajas jubilatorias", sintetizó un diputado radical con cercanía a una gobernación. En el otro costado del espectro político, Germán Martínez (Unión por la Patria) compartió la mirada: "Cuando vieron que el planteo de las provincias podría haberlos llevado a algún cambio del Presupuesto, volvieron al plan original, que era no tener esta ley”.

Esa visión es compartida por todos los referentes legislativos vinculados a gobernaciones provinciales. "Los gobernadores pedían algunos retoques al Presupuesto sabiendo que el Gobierno no quería debatirlo. Pasó lo que sabíamos que iba a pasar; el Gobierno no aceptó nada y el Presupuesto se cayó. Los gobernadores perdieron otra vez", le dijeron a Ámbito desde Córdoba, mientras que desde Chaco plantearon que "Nación no quiere el Presupuesto porque eso le permitiría seguir manejando con total discrecionalidad los recursos en un año electoral".

Ahora resta conocer si el Gobierno le ofrecerá concesiones a los gobernadores. Existen dos posibilidades: postergar las sesiones ordinarias (que habilitaría a cualquier bloque a proponer temas para votación) o convocar a sesiones extraordinarias (que limita la agenda parlamentaria a sus propuestas). Hasta el momento, se reserva la posibilidad de utilizar el Presupuesto 2023 un año más, emparchado con decretos, y negociar con los organismos internacionales a través de las pautas del DNU 846/2024 de libre canje de deuda.