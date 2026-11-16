La iniciativa de La Libertad Avanza propone reemplazarlo por un tributo al consumo final. La transición sería gradual y se completaría en un máximo de cinco años.

Un proyecto presentado por La Libertad Avanza propone eliminar progresivamente Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y reemplazarlo por un impuesto al consumo final.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó un proyecto de ley para eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y reemplazarlo por un nuevo tributo que se aplicaría exclusivamente sobre el consumo final de bienes y servicios. La propuesta contempla una transición de hasta cinco años y busca modificar el esquema de recaudación provincial sin afectar los recursos destinados al funcionamiento del Estado.

La iniciativa plantea sustituir el actual gravamen por el denominado Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF) , que se cobraría únicamente en la última etapa de comercialización. De esta manera, las operaciones vinculadas con la producción, transformación o reventa quedarían excluidas del tributo hasta que el producto o servicio llegue al consumidor final.

Uno de los principales objetivos del proyecto es evitar la acumulación de impuestos a lo largo de la cadena productiva, un fenómeno que, según los fundamentos de la propuesta, incrementa los costos de las empresas y termina trasladándose a los precios. El nuevo régimen tendría una alícuota general máxima del 6,25% , con mecanismos específicos para determinados bienes y servicios.

El cambio central consiste en modificar el momento en el que se aplica el gravamen. Mientras Ingresos Brutos alcanza distintas etapas de la actividad económica, el IPCF se cobraría una sola vez, cuando se concrete la operación con el consumidor final.

Esto implicaría que las transacciones entre empresas destinadas a continuar procesos productivos o comerciales no quedarían alcanzadas por el nuevo impuesto. Para distinguir esas operaciones, la iniciativa contempla la creación de un Certificado de Reventa Digital , que permitiría identificar aquellas compras destinadas a una posterior comercialización o transformación.

“Ingresos Brutos es uno de los impuestos más distorsivos que tenemos. Castiga la producción, encarece los bienes y servicios y perjudica especialmente a las empresas que necesitan competir con productos de otras provincias o del exterior, ya que se va acumulando en cada etapa de producción y comercialización, y termina incorporándose al precio que pagan los consumidores”, sostuvo Liberman.

El legislador consideró que el esquema actual genera costos ocultos, desalienta las inversiones y afecta la competitividad de la economía bonaerense. En ese sentido, explicó que la intención es modificar el sistema para que el impuesto se cobre una sola vez, al llegar al consumidor final.

En materia de recaudación, los cálculos incluidos en los fundamentos del proyecto, elaborados sobre la base de datos de 2025, indican que una alícuota del 6,11% permitiría mantener los ingresos tributarios provinciales. No obstante, la iniciativa establece un límite general del 6,25%.

El texto también contempla una tasa reducida para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público, además de reintegros focalizados para los hogares de menores ingresos.

Eliminación gradual de Ingresos Brutos: cómo sería la transición de cinco años

La propuesta establece que la sustitución del impuesto deberá completarse en un plazo máximo de cinco años. Durante ese período, las actividades económicas se incorporarían progresivamente al nuevo régimen.

El mecanismo previsto obliga a que, cada año, ingresen al IPCF sectores que representen al menos el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio anterior.

A medida que una actividad se incorpore al nuevo sistema, dejará de estar alcanzada por el impuesto vigente. El proyecto establece expresamente que una misma operación no podrá tributar simultáneamente Ingresos Brutos y el IPCF.

“No estamos proponiendo una medida improvisada ni un salto al vacío. Planteamos una transición ordenada, con reglas claras y mecanismos para preservar los recursos públicos. El objetivo es avanzar hacia un sistema tributario más eficiente, transparente y favorable a la actividad económica, sin comprometer el funcionamiento del Estado”, remarcó Liberman.

La iniciativa también dispone el reconocimiento de los saldos a favor acumulados por los contribuyentes bajo Ingresos Brutos. Esos créditos fiscales podrían utilizarse para compensar otras obligaciones tributarias o solicitar su devolución en los casos establecidos por la normativa.

Qué pasaría con la recaudación de los municipios bonaerenses

Uno de los aspectos contemplados en la reforma es el financiamiento de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Para ello, el proyecto propone incorporar el nuevo impuesto a la masa coparticipable, de manera que las comunas continúen participando de la distribución de los recursos tributarios.

Además, establece la creación de un Fondo de Compensación Municipal, destinado a asistir durante los primeros tres años de implementación a los distritos que pudieran experimentar una reducción de ingresos como consecuencia del cambio de sistema.

El esquema incluye mecanismos de seguimiento y evaluación periódica de los efectos fiscales y económicos de la reforma. En esas instancias participarían organismos provinciales, especialistas y representantes de diferentes sectores.

Liberman sostuvo que la modificación busca generar mejores condiciones para la producción, la inversión y la creación de empleo. “La provincia de Buenos Aires tiene un enorme potencial productivo, pero necesita un sistema tributario que acompañe su desarrollo en lugar de obstaculizarlo”, afirmó.

Por el momento, la eliminación de Ingresos Brutos es una propuesta legislativa. Su eventual aplicación dependerá de la aprobación del proyecto y de la implementación del régimen de transición previsto.