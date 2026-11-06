Alivio fiscal en CABA: la Ciudad elimina las retenciones bancarias de Ingresos Brutos a más de 83.000 contribuyentes + Agregar ámbito en









A partir de enero de 2027, AGIP elevará el piso de facturación a $127 millones anuales y dejará de descontar a cuenta en cuentas bancarias y billeteras virtuales. La medida beneficiará al 61% de los cuentapropistas y pymes empadronados, otorgándoles mayor liquidez diaria.

Alivio fiscal: A partir de 2027, CABA elimina retenciones bancarias de Ingresos Brutos.

CABA aceleró beneficios impositivos y a partir del 1° de enero de 2027, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) actualizará el padrón del SIRCREB para excluir a las personas humanas cuya facturación durante el año 2026 haya sido menor a $127 millones.

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La disposición engloba a Contribuyentes Locales y a los encuadrados en el Convenio Multilateral. En concreto, el alivio fiscal alcanzará a 83.415 personas humanas —un 61% de los 136.317 registrados en el padrón actual—, quienes dejarán de percibir descuentos automáticos sobre sus acreditaciones.

De este modo, quienes hoy veían reflejados descuentos a cuenta en sus cobros, a partir del 1° de enero de 2027 quedarán definitivamente excluidos de este régimen.

Alivio fiscal CABA: AGIP eleva piso de facturación a $127 millones en enero de 2027. El detalle Desde la Ciudad subrayaron que esta iniciativa se enmarca en un proceso que "CABA viene llevando adelante para actualizar su sistema tributario y sus regímenes de recaudación, a fin de avanzar hacia una mayor armonización fiscal".

Como parte de estos lineamientos, la Ciudad de Buenos Aires adherirá al régimen del SIRCUPA, el sistema que aplica retenciones a cuenta de Ingresos Brutos sobre los fondos acreditados en billeteras virtuales y cuentas de pago digital, y que ya cuenta con la adhesión de 21 de las 24 provincias.

Asimismo, desde la Ciudad de Buenos Aires buscaron resaltar el aspecto positivo de que, gracias a que el SIRCUPA utiliza el mismo padrón que el SIRCREB, el beneficio alcanzará a las más de 83.000 personas excluidas sin necesidad de realizar ningún trámite: no sufrirán retenciones ni en sus cuentas bancarias ni en sus billeteras virtuales. Armonización tributaria: Ciudad se adhiere al SIRCUPA para equiparar cobros digitales y bancarios. En la práctica, la exclusión del padrón representa un alivio financiero: los contribuyentes contarán con sus ingresos completos al momento de cobrar, en lugar de abonar parte del impuesto a cuenta. La medida está dirigida a cuentapropistas, emprendedores y pequeños comerciantes, para quienes disponer de esa liquidez de forma inmediata genera un impacto directo en la operativa diaria. Desde la administración porteña fundamentaron que la integración al SIRCUPA busca saldar una asimetría fiscal. La medida equipara el encuadre tributario de los cobros realizados vía cuentas de pago digital con el de las acreditaciones bancarias tradicionales, garantizando neutralidad en las reglas de juego. Además, destacaron que la medida permite reforzar el control sobre la evasión fiscal y acompaña el proceso de armonización tributaria a nivel federal.