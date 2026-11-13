Inauguraron en Corrientes un mega aserradero en Santo Tomé que proyecta generar más de 700 puestos de trabajo + Agregar ámbito en









La planta Don Daniel, de Zozzoli S.A., ocupa 60.000 m² y comenzó con 70 trabajadores correntinos. Proyecta 700 empleos directos e indirectos, con toda su producción destinada a la exportación.

El gobernador Juan Pablo Valdés recorre con autoridades de la empresa Zozzoli S.A, la nueva planta para la industria forestal en Santo Tomé.

Corrientes sumó una nueva inversión para su industria forestal con la inauguración de la planta “Don Daniel”, de Zozzoli S.A., en Santo Tomé. Ocupa 60.000 metros cuadrados, incorpora tecnología de alta automatización y puede procesar hasta 500 toneladas de madera por día.

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Comenzó con 70 trabajadores correntinos, capacitados por la propia empresa, y proyecta más de 200 empleos directos y otros 500 indirectos a plena capacidad. El 100% de la producción irá a mercados internacionales, principalmente Estados Unidos y Europa.

El gobernador Juan Pablo Valdés agradeció al grupo empresario por elegir Corrientes y valoró que "esta provincia tiene mucha materia prima para industrializar". Remarcó la importancia de la "competitividad" y la logística: "necesitamos una ley de cabotaje, la cual es sumamente necesaria y la estamos impulsando y apoyando", porque sin ella "se vuelve mucho más difícil salir a competir al mundo". Destacó además que los trabajadores "no vinieron de afuera, son correntinos capacitados aquí".

Vinculación con el sector privado El propietario, Daniel Zozzoli, destacó que "en Santo Tomé encontramos personas con enorme calidad humana, con capacidad, con compromiso y voluntad de trabajo".

Recordó que el emprendimiento "se inició en el año 2019" y que "un proyecto industrial no se hace de la noche a la mañana, sino que demora años". Agregó que "hay que cuidar mucho a las industrias que generan trabajo y por sobre todo invierten en tecnología" y explicó que eligieron la localidad por su gente y por su riqueza natural, con el objetivo de "transformar la madera desde Santo Tomé al mundo".

Por su parte, el intendente Augusto Suaid valoró el acompañamiento provincial en las obras de acceso a la planta y sostuvo: “Tenemos que dejar de ser una ciudad de paso para convertirnos en una ciudad de oportunidades”. Consideró que “Don Daniel va a ser un embajador importantísimo para atraer nuevas industrias y nuevas inversiones”.