Sin acuerdo con bonistas, Kicillof paga deuda por u$s250 M y esquiva el default

La decisión de liquidar el total del vencimiento fue un asunto resuelto contra reloj, al filo del plazo -el último- fijado por la provincia en su intento por lograr el 75% de adhesión (reunió sólo el 50%) a su propuesta de diferimiento.

El ofrecimiento consistía en pagar el 30% del capital que vencía el 26 de enero -aproximadamente 75 millones de dólares- y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente 5 millones de dólares-, prorrogando hasta esa fecha el pago del restante del 70% del capital.

Deuda Provincia

Ayer, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata, Kicillof explicó que el fondo Fidelity “ofrecía cobrar todo, pero en cuotas”. “Y eso no constituye una solución para la provincia de Buenos Aires. Era sólo una cuestión financiera. No servía. Se lo explicamos, se lo dijimos, que necesitábamos de buena fe que nos acompañaran. No podemos saber si era su situación o no precipitar un default. No tenemos esa capacidad de saber cuál era su voluntad. Hasta últimos momento estuvimos esperando”, lamentó.

Acompañado por su ministro de Economía, Pablo López, el gobernador volvió a cargar contra la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal, por el nivel de deuda adquirida. Detalló que “la deuda en pesos se multiplicó por cinco entre 2015 y 2019, cuando se emitieron u$s5.000 M, el doble que en los ocho años anteriores, de los cuales el 94% vence entre 2020 y 2023”.

Kicillof precisó que este año vencen $220.000 millones de deuda “íntegramente producida por la etapa anterior”, lo que demandaría destinar el 15% de los fondos de la provincia.

Además, puntualizó que, de los pagos mensuales, sobresalen los de julio, por $25.000 millones, y de noviembre, por $30.000 millones.

“Nos mueve defender a los bonaerenses. Dejaron tierra arrasada y vamos a trabajar para que los efectos golpeen del menor modo posible a los habitantes”, afirmó el gobernador, quien agradeció al ministro de Economía, Martín Guzmán, por participar de la coordinación.