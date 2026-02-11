Axel Kicillof participó de la marcha contra la reforma laboral y apuntó contra Milei: "Es un retroceso"

El gobernador bonaerense se movilizó contra el proyecto que se debate en el Senado junto a Verónica Magario, su gabinete e intendentes peronistas. Criticó a la administración de Javier Milei y dijo que la iniciativa “pone en juego los derechos de los trabajadores”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó este miércoles de la movilización contra la reforma laboral que se debate en el Senado y cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo nacional al considerar que "es un retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores" .

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario , la totalidad de su gabinete y un grupo de intendentes peronistas, el mandatario expresó: “Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores ”.

La columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce Kicillof partió desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Ciudad de Buenos Aires.

La reforma laboral que se trata hoy en el Senado no es una modernización ni una actualización, es un retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores.

El gobernador rechazó los argumentos en favor de la iniciativa y sostuvo que “es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones”.

“ Es el mismo proyecto de (José Alfredo) Martínez de Hoz : si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, señaló.

Kicillof marcha contra la reforma laboral

En ese marco, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. “Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores: deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Milei. Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica”, afirmó.

Además, sostuvo que “la evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo”. Y agregó: “En el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar”.

El MDF en la marcha contra la reforma laboral

“No es una modernización, es un retroceso”

Durante la movilización, el gobernador también cuestionó lo que consideró “engaños” en la promoción de la reforma. “Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen. Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza”, expresó.

Y advirtió: “Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”.

Más tarde, Kicillof reforzó su postura en la red social X. “La reforma laboral que se trata hoy en el Senado no es una modernización ni una actualización, es un retroceso que recupera la lógica iniciada por la dictadura con Martínez de Hoz y que vuelve a hacer que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”, escribió.

En el mismo mensaje, aseguró que “desde que asumió Milei se pierde un empleo cada cuatro minutos y cierran alrededor de 30 empresas por día. Son pymes que bajan la persiana, familias que se quedan sin ingresos y un entramado productivo que se debilita”.

“No vamos a convalidar un proyecto que pone en juego los derechos de los trabajadores, empeorando las condiciones laborales y debilitando la organización sindical. Argentina necesita más producción, más desarrollo y más derechos para quienes trabajan, no un esquema que profundiza la crisis”, agregó. Y concluyó: “Defender a las y los trabajadores es defender el futuro del país”.

"Pretenden concluir lo que comenzó la dictadura"

Durante la manifestación, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, explicó que la presencia del gobernador en la marcha obedeció "a que desde que comenzó este gobierno de extrema derecha, Axel sostuvo una presencia activa para demostrar su solidaridad y acompañamiento a las luchas del pueblo trabajador, y hoy no será una excepción”.

MDF marcha reforma laboral

En declaraciones radiales, el titular de la cartera laboral recordó que el pasado lunes el Gobierno provincial fijó su posición contraria a la iniciativa a través de un documento elaborado por profesionales, técnicos y trabajadores del ministerio bajo su responsabilidad. "El trabajo señala que lo que comenzó la dictadura y no pudo terminar lo pretende concluir ahora este gobierno de extrema derecha”, dijo Correa, quien calificó al proyecto como “pseudo modernización laboral”.

“¿Qué tiene de moderno que un trabajador trabaje 13 o 14 horas diarias?”, se preguntó el funcionario, quien cuestionó además que en los 197 artículos con que cuenta la iniciativa sólo “existan once renglones para referirse a la formación y capacitación laboral de trabajadores y trabajadoras”.

“A nosotros nos interesaría que nos llamen y nos convoquen a discutir. Porque la provincia de Buenos Aires, y no con un voucher, el año pasado formó y capacitó en los 366 Centros de Formación Laboral con que cuenta a más de cien mil trabajadores y trabajadoras”, explicó.

Sostuvo que “cuando ellos plantean estas cosas pareciera que nosotros tuviéramos que ir corriendo a discutir, y desde la provincia de Buenos Aires se están haciendo y proponiendo dentro de un contexto de la realidad mundial en la que en todos lados la jornada laboral semanal y también la diaria se están disminuyendo. Y acá nos vienen a plantear que un trabajador y una trabajadora tienen que trabajar 13 o 14 horas, algo que no tiene lógica alguna”, concluyó Correa.