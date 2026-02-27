Qué gobernadores acompañarán a Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias 2026 en el Congreso

El Presidente inaugurará el año legislativo el próximo domingo a las 21. Lo propio harán 13 jefes provinciales entre ese día y el lunes. Quiénes ya confirmaron asistencia.

No habrá asistencia perfecta de los gobernadores a la apertura de sesiones ordinarias.

Javier Milei inaugurará este domingo un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El Presidente espera llegar a la cita con algunas medallas estivales, como la aprobación del Presupuesto 2026, del acuerdo Mercosur-UE y de la reforma laboral , entre otras.

El mandatario hablará a las 21 ante el pleno del palacio legislativo. Como es habitual, el evento se realizará en la Cámara de Diputados y contará con la presencia de diputados, senadores, ministros y funcionarios de primera línea, así como también de dirigentes de todo el arco político.

En ese marco, los gobernadores también dirán presente. No todos serán de la partida, ya que, entre el domingo y el lunes, 13 provincias tendrán sus propias aperturas legislativas, por lo que varios de los caciques estarán abocados a esa cuestión.

De acuerdo a un relevamiento realizado por Ámbito , ya confirmaron presencia Alfredo Cornejo (Mendoza), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (CABA). También, aunque todavía sin ser definitivo, el rionegrino Alberto Weretilneck . De ese grupo, Weretilneck será el único que abrirá el año legislativo el domingo a la mañana. Macri hará lo propio el lunes a las 10, ante la Legislatura porteña.

El pampeano Sergio Ziliotto , en tanto, informó que no participará del evento, ya que su discurso ante la Legislatura se superpondrá con el de Milei. En la Casa Rosada tampoco esperan la presencia de los demás caciques del peronismo opositor.

Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), todos ellos vetados por el Gobierno de las negociaciones por las reformas que impulsa Javier Milei.

Gobernadores peronistas

Kicillof dará inicio a la sesiones ordinarias el lunes a las 14, con un discurso en el que arremeterá con dureza contra Nación. Quintela, por su parte, tiene fecha para el 9 de marzo. Esta semana, fue denunciado ante Comodoro Py por el fiscal federal Carlos Stornelli, luego de afirmar que Javier Milei "no puede llegar al 10 de diciembre del 2027".

Por su parte, el fueguino Melella atraviesa su hora más álgida con Milei, luego de que el Estado interviniera por un año el puerto de Ushuaia. A eso se le suma la crisis en la industria provincial, consecuencia de la apertura de importaciones.

Más allá de pelotón de opositores, el Gobierno atraviesa una luna de miel con el grueso de los mandatarios provinciales. Tres de ellos -peronistas- son aliados clave en el Congreso: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

Los primeros dos abrirán sesiones en sus legislaturas el domingo a la mañana, mientras que el catamarqueño recién realizará ese trámite el 1 de mayo. Se espera que el trío diga presente para escuchar el discurso del Presidente en el Congreso.

Al igual que el mendocino Cornejo, el entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero son aliados electorales de LLA en sus pagos chicos. El primero ya inauguró el año legislativo, mientras que el segundo lo hará el domingo a la mañana. En despachos de Chaco aseguraban que todavía no estaba confirmada la presencia del mandatario en el palacio de la avenida Entre Ríos.

En el pelotón de los líderes provincialistas, el misionero Hugo Passalacqua no sería de la partida, ya que prioriza el inicio del ciclo lectivo en la provincia, el lunes 2 de marzo. Similar panorama plantearon en Neuquén, donde explicaron que Rolando Figueroa pondera su propia apertura de sesiones.

Este jueves, Figueroa suscribió un acuerdo con Nación para empezar a saldar la deuda con la caja previsional de Neuquén, un reclamo que el mandatario agitó en las recientes visita de Diego Santilli a la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2027076368530571658&partner=&hide_thread=false LO HICIMOS REALIDAD: LO QUE ES DE LOS NEUQUINOS, VUELVE A NEUQUÉN



Después de muchos años, comenzamos a saldar una deuda histórica con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, pendiente a lo largo de distintos gobiernos nacionales.



Firmamos junto a la ministra… pic.twitter.com/vW414Wpwx4 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 26, 2026

Otros mandatarios que podrían asistir son el jujeño Carlos Sadir, que iniciará el año legislativo el viernes 27 de febrero, el santacruceño Claudio Vidal, quien hablará al parlamento el mismo domingo, y el sanjuanino Marcelo Orrego, cuyas sesiones inician en abril.

Milei muestra un giro diplomático con los mandatarios. De hecho, invitó a 10 de ellos a acompañarlo al Argentina Week, que tendrá lugar en marzo en los EEUU. La participación de los caciques a través de sus senadores y diputados es y será clave para el ambicioso programa de reformas del Presidente.