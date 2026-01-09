Qué es el barigüí y cómo combatir a la mosca negra que tiene en alerta a la provincia de Buenos Aires

Conocido como jején, el calor, la humedad y la crecida de ríos crearon condiciones ideales para su reproducción masiva durante el verano.

Su ataque consiste en cortar la piel para alimentarse, lo que genera dolor, heridas abiertas y picazón intensa.

La presencia masiva de una mosca negra encendió las alertas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad porteña. Con la llegada del calor extremo y la humedad , este pequeño insecto encontró el escenario ideal para reproducirse y convertirse en una molestia cotidiana para miles de personas.

A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que muerde . Su ataque es más doloroso , deja heridas abiertas en la piel y puede provocar reacciones que van desde una inflamación leve hasta cuadros alérgicos.

Por eso, su proliferación genera preocupación , especialmente en zonas cercanas a ríos y arroyos , como la cuenca del Salado y varias localidades bonarenses.

El barigüí es un insecto volador perteneciente a la familia de los simúlidos , pariente cercano de los mosquitos y los tábanos. Se lo conoce también como mosca negra o jején y se caracteriza por su tamaño pequeño, color oscuro y vuelo silencioso, lo que hace que muchas veces pase desapercibido.

Una de sus principales particularidades es su forma de alimentarse. A diferencia del mosquito por ejemplo, que perfora la piel y succiona la sangre, este corta la superficie cutánea con sus piezas bucales. A partir de esa pequeña herida, se alimenta del líquido que brota, lo que genera mayor dolor e irritación .

Este insecto se desarrolla en ambientes muy específicos: necesita aguas corrientes, bien oxigenadas y con materia orgánica en suspensión. Por eso, suele encontrarse cerca de ríos, arroyos y cursos de agua con caudal elevado.

Las lluvias intensas y las crecidas favorecen su reproducción, lo que explica por qué su aparición se intensifica durante el verano.

¿Afecta a las personas?

Aunque el barigüí no transmite enfermedades conocidas en la región, sus mordeduras provocan dolor inmediato, enrojecimiento, hinchazón y una picazón intensa que puede durar varios días. En muchos casos, la lesión deja manchas rojas o pequeñas costras o cascaritas que tardan en desaparecer.

En personas sensibles, las reacciones pueden ser más intensas. Ya se registraron cuadros alérgicos con inflamación, ardor en la piel e incluso fiebre.

Sin embargo, el principal riesgo aparece cuando la herida se rasca, ya que al tratarse de un corte superficial, es más fácil que entren bacterias presentes en las manos o las uñas, lo que puede derivar en infecciones secundarias.

Cómo combatir a la mosca negra

A diferencia del mosquito, que se reproduce en agua estancada, este insecto necesita agua en movimiento, lo que vuelve ineficaces muchas de las estrategias cotidianas, como las fumigaciones masivas.

Los especialistas insisten en que la prevención individual es la herramienta más efectiva. Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de ropa clara, holgada y de mangas largas para cubrir la mayor parte del cuerpo, ya que los colores oscuros tienden a atraer a la mosca negra.

El uso de repelentes también puede ayudar y se aconseja optar por productos que contengan DEET en concentraciones altas, superiores al 25%.

Además, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y mantener los ambientes limpios y ventilados contribuye a reducir el ingreso del insecto al hogar.

Ante una mordedura, es fundamental actuar rápido: lavar la zona con agua, aplicar frío para bajar la inflamación y evitar rascarse. En caso de reacciones intensas, dolor persistente o signos de alergia, se recomienda consultar a un médico.