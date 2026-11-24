El festival, que se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, suma nuevas ofertas sonoras. Del house al techno, pasando por los sonidos alternativos del progressive y el indie dance.

Lollapalooza Argentina apuesta, una vez más, por sus espacios alternativos con dos propuestas: El Túnel, el club oculto y subterráneo del festival, y Las Casitas, que ya son históricas y se renuevan de la mano de FIAT.

Con una nueva curaduría musical que le da identidad propia a cada espacio, Las Casitas by FIAT proponen tres pistas dedicadas al house, el progressive y el indie dance/melódico, cada una con sus sonidos, artistas emergentes y formas de conectar con el público.

A lo largo de sus ediciones, #LollaAR acompañó el crecimiento de la música electrónica , incorporando a su lineup grandes referentes internacionales y dando lugar a nuevas generaciones de DJs y productores. En 2027, con nombres como David Guetta, The Prodigy, Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi, la electrónica vuelve a tener un lugar destacado en la programación del festival. Y mientras los grandes escenarios reúnen a algunas de las figuras más importantes del género, Las Casitas by FIAT y El Túnel ofrecen otras maneras de acercarse a esta escena: pistas más íntimas para descubrir los nuevos sonidos de la escena.

Salpicadas estratégicamente por el mapa del festival, Las Casitas by FIAT se renuevan por completo en 2027 con nuevas intervenciones artísticas y una propuesta curatorial inédita. Así, el espacio une el pulso de la escena electrónica local con el diseño, la innovación y la vanguardia, consolidándose como un punto de encuentro donde la música se cruza con el arte y la cultura contemporánea.

Por primera vez, cada una de las tres casitas tendrá una identidad sonora definida, invitando al público a trazar su propio recorrido musical junto a referentes como Coppola, Jorge Savoretti, Adrian Hour, Lucas Blumen, GEØVHÄN, John Cosani, Seba Rodriguez, Sound Process, Stevie Paladini, entre muchos otros:

Por un lado, The Groove House (house) parte de la premisa de que este género no solo se escucha, sino que se siente: con el groove, el ritmo y la conexión como protagonistas, recuperara las raíces de la música disco y sus vertientes actuales para celebrar la pista de baile como un punto de encuentro, comunidad y experiencia colectiva.

Por otro, The Progressive House (progressive) propone vivir la música como un viaje construido a partir de la evolución sonora con melodías y atmósferas envolventes, ofreciendo un recorrido que crece progresivamente buscando una conexión emocional y llevar al público por distintos estados musicales.

Además, The Alternative House (indie dance y melódico) demuestra que la electrónica tiene otro lado: una pista donde los sonidos se cruzan con el indie, el arte y las tendencias contemporáneas, a través de propuestas con identidad marcada, creatividad y descubrimiento, ideales para quienes buscan romper con lo convencional y explorar nuevas estéticas.

El Túnel, la cultura del club en el Lolla

El Túnel vuelve como el refugio de la electrónica en estado puro. Después de su celebrado lanzamiento en la edición 10° aniversario de Lollapalooza Argentina 2025 y ubicado en un antiguo pasadizo subterráneo del Hipódromo de San Isidro, este espacio transforma la arquitectura histórica en un laboratorio inmersivo inspirado en la cultura club.

Bajo la premisa de entrar en otra frecuencia, El Túnel apuesta por el sonido envolvente, la intensidad y la vanguardia donde las texturas visuales y las luces estroboscópicas toman el control. Su curaduría recorre el costado más hipnótico del techno junto al groove y la energía del tech house, consolidándose como una auténtica fiesta underground dentro del festival. En 2027, la cabina recibirá los sets de Marcos Fagoaga, Ana Hagen, Bontrack, Manuela Fernandez, Melanie Massa, Raptis y Vica Bah, entre otros talentos destacados de la escena.

Ya sea descendiendo a El Túnel o explorando la vanguardia curatorial de Las Casitas by FIAT, Lollapalooza Argentina 2027 reafirma que en su ecosistema siempre hay un nuevo beat esperando a ser descubierto. Del house al techno, pasando por los sonidos alternativos del progressive y el indie dance, cada pista invita a vivir la música desde la cercanía y a descubrir una faceta diferente en el corazón del Hipódromo.