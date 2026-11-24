Una plataforma desarrollada por dos empresas argentinas combina cámaras, GPS e inteligencia artificial para monitorear camiones, contenedores y recorridos de recolección en la Ciudad de Buenos Aires.

Archivo. La IA es utilizada para mejorar la recolección de basura en CABA.

Dos empresas tecnológicas argentinas desarrollaron una plataforma que utiliza inteligencia artificial , cámaras y geolocalización para supervisar el servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La herramienta permite ir más allá del seguimiento satelital de los camiones: analiza las operaciones, identifica maniobras y genera información para mejorar los controles sobre las empresas prestadoras.

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El proyecto fue desarrollado por BS Lab S.A. y Exanet S.A. y ya se encuentra en funcionamiento en la Ciudad. Además, fue presentado en Londres durante el ISWA World Congress 2026, uno de los principales encuentros internacionales de la industria de gestión de residuos.

Según relataron los desarrolladores, la iniciativa apunta a resolver una limitación de los sistemas tradicionales de fiscalización: conocer el recorrido de un vehículo no necesariamente permite determinar si cumplió correctamente con su tarea . "El rastreo satelital dice por dónde pasó el camión, pero no si la basura fue efectivamente retirada ni cómo quedó el entorno", explicó Emiliano Díaz durante su exposición en el congreso. Y agregó: "La tecnología solo sirve si transforma la operación cotidiana".

El desafío adquiere otra dimensión cuando se considera la escala del servicio porteño. En Buenos Aires operan aproximadamente 500 camiones recolectores pertenecientes a seis empresas prestadoras , que deben cubrir miles de contenedores y operaciones diarias. En ese contexto, los controles presenciales y el seguimiento por GPS resultan insuficientes para analizar en detalle cada intervención.

La solución reúne en un mismo sistema información de distintas fuentes: cámaras instaladas en los vehículos, dispositivos de posicionamiento GPS y señales vinculadas al funcionamiento de los camiones.

Archivo. La iniciativa apunta a resolver una limitación de los sistemas tradicionales de fiscalización: conocer el recorrido de un vehículo no necesariamente permite determinar si cumplió correctamente con su tarea.

A partir de esos datos, los modelos de inteligencia artificial y visión computacional procesan imágenes, reconocen maniobras de recolección e identifican acontecimientos relevantes para la supervisión del servicio.

De esta manera, el sistema permite complementar la ubicación de los vehículos con información sobre las tareas que efectivamente realizan. La plataforma también centraliza los registros audiovisuales y los resultados de los análisis automatizados, para facilitar el seguimiento de las operaciones y la toma de decisiones.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

Geolocalización y seguimiento de flotas: permite visualizar en tiempo real dónde se encuentran los camiones, conocer sus recorridos y consultar registros históricos de actividad.

Integración con los sistemas embarcados: incorpora señales relacionadas con el accionamiento del brazo de recolección para identificar la actividad operativa de los vehículos.

Videovigilancia y evidencia audiovisual: integra las cámaras instaladas en los camiones y permite consultar imágenes de las tareas realizadas.

Inteligencia artificial y visión computacional: analiza automáticamente las imágenes para reconocer maniobras de recolección y detectar eventos relevantes.

Monitoreo y análisis centralizado: reúne información geográfica, audiovisual y resultados de los modelos de IA en un único entorno de supervisión.

La principal diferencia respecto de las herramientas convencionales es que no se limita a mostrar por dónde circulan los vehículos. Busca convertir los registros de cada operación en información estructurada que permita evaluar el funcionamiento del servicio.

Los próximos pasos de la automatización

Aunque la plataforma ya está operativa en la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto contempla nuevas etapas de desarrollo para ampliar sus capacidades de análisis y automatización.

Uno de los principales objetivos es avanzar hacia un sistema de certificación automatizada de los servicios de recolección. La propuesta consiste en utilizar los datos de los vehículos, las grabaciones de las cámaras y los modelos de inteligencia artificial para generar evidencia sobre las operaciones realizadas.

También está previsto incorporar nuevas fuentes de información y mejorar los modelos de visión computacional, con el propósito de profundizar los mecanismos de fiscalización y ofrecer más herramientas para la toma de decisiones.

La presentación en Londres permitió mostrar el desarrollo de las dos compañías argentinas ante especialistas y representantes internacionales del sector. La iniciativa busca demostrar cómo la integración de inteligencia artificial y análisis de datos puede aplicarse a servicios urbanos tradicionales, con una arquitectura tecnológica que también podría adaptarse a las necesidades de otras ciudades y operadores.