Se reabre el calendario electoral: una provincia irá a las urnas el 2 de agosto

La Justicia Electoral oficializó una fecha única para 25 de los 28 municipios santiagueños, en una jornada que pondrá a prueba la hegemonía histórica del Frente Cívico y del peronismo. Ya están los nombres de los principales candidatos para la capital provincial, La Banda y Las Termas de Río Hondo.

Santiago del Estero ya tiene fecha de llamado a elecciones. A través de un decreto provincial publicado en el Boletín Oficial, la Justicia Electoral confirmó que el próximo domingo 2 de agosto los santiagueños elegirán intendentes y concejales en 25 de los 28 municipios de la provincia, unificando por primera vez en años un cronograma que hasta ahora se dispersaba en múltiples fechas según la categoría de cada comuna.

La medida alcanza a los cinco municipios de primera categoría -Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías-, a las comunas de segunda categoría como Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado, y a un nutrido grupo de localidades de tercera categoría distribuidas en el interior provincial. Incluso se incluye la comisión municipal de Donadeu, donde se regularizará la conducción institucional tras el fallecimiento del comisionado electo.

El calendario impone plazos exigentes. El viernes 19 de junio vence el plazo para la oficialización de partidos y alianzas; el lunes 22 de junio habrá una audiencia de control en el Palacio de Tribunales. El lunes 29 de junio es la fecha límite para presentar listas de candidatos, y una nueva audiencia de revisión se llevará a cabo el 2 de julio. El 8 de julio cierra el plazo para el modelo de boletas, y el 21 de julio es el último día para depositarlas en la Secretaría Electoral. El escrutinio definitivo se realizará el martes 4 de agosto en el Centro de Convenciones Provinciales (FORUM).

Las elecciones municipales en Santiago del Estero no son un terreno de disputa real. Desde la irrupción del Frente Cívico por Santiago en 2005 -cuando Gerardo Zamora , entonces intendente de la capital provincial, se alzó con la gobernación con el 46% de los votos tras la intervención federal que destituyó al caudillo peronista Carlos Arturo Juárez-, el oficialismo provincial ha dominado el mapa municipal.

En las elecciones de 2006, el Frente Cívico se quedó con 22 de 26 intendencias. En 2010, fueron 23 de 26. En 2014, a pesar de algunos recambios internos entre radicales y peronistas que juegan adentro del frente, el dominio se mantuvo casi intacto: solo La Banda, Pinto y Suncho Corral escaparon al control del oficialismo provincial.

Investigaciones académicas sobre el comportamiento electoral santiagueño describen al Frente Cívico como "un sistema político en sí mismo", capaz de funcionar de manera simultánea como oficialismo y oposición en el nivel municipal, desplazando conflictos internos hacia el terreno local sin poner en riesgo la hegemonía global. El peronismo provincial, heredero de la estructura juarista, y el radicalismo zamorista se disputan las intendencias, pero siempre bajo el paraguas del mismo frente que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas.

Los candidatos que marcan la agenda

En el municipio de capital, el Frente Cívico apostó por Mario Benavente, actual secretario de Coordinación de Gabinete de la comuna capitalina. Su presentación oficial se realizó este miércoles 10 de junio en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Benavente es un funcionario de carrera que ingresó a la Municipalidad de la Capital en 1989 y recorrió distintas áreas vinculadas a la administración y los sistemas informáticos: programador, jefe de personal, jefe de sistemas y director de informática. En 2005 saltó a la provincia como director general de Informática, y desde 2021 conduce de manera ad honorem el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE). En el oficialismo lo definen como el hombre capaz de garantizar la continuidad del modelo zamorista en la Madre de Ciudades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frentecivicosde/status/2064097752791806182?s=20&partner=&hide_thread=false Invitamos a la presentación del candidato a Intendente de la Ciudad Capital del Frente Cívico por Santiago



Consejo de Ciencias Económicas

Miércoles 10 de junio — 16:00 hs#FrenteCívicoPorSantiago#MarioBenaventeIntendente#ZamoraConducción pic.twitter.com/bJKGk6fyMr — Frente Cívico Por Santiago (@frentecivicosde) June 8, 2026

Desde la oposición, La Libertad Avanza presenta a Beatriz Yunes, una dirigente vinculada al ámbito privado -tiene una galería de arte y trabaja en la empresa familiar- que encarna la apuesta libertaria por "generar cambio desde la participación". En diálogo con Radio Panorama, acompañada por el presidente del partido en la provincia, Tomás Figueroa, Yunes planteó una gestión centrada en el orden urbano, la transparencia y la modernización del Estado municipal, con énfasis en la digitalización de trámites y la incorporación de tecnología para la seguridad. Su lanzamiento oficial se realizó esta semana en la sede partidaria de la fuerza a nivel provincial.

La Banda: la incógnita de Nediani

En La Banda, la segunda ciudad más importante de la provincia y uno de los pocos bastiones que escapa al control del Frente Cívico, el escenario electoral se presenta como el más complejo y disputado del territorio provincial. El actual intendente, el ingeniero Roger Elías Nediani, confirmó su intención de competir por la reelección, lo que encendió las alarmas en la oposición y generó una controversia jurídica de primer orden.

Nediani, quien fue electo viceintendente en el período 2018-2022 y luego asumió como intendente para el período 2022-2026, busca un nuevo mandato que le permitiría acumular más de una década en el poder ejecutivo municipal. Desde Libres del Sur, el concejal y candidato a intendente Patricio Augusto cuestionó esa posibilidad, al argumentar que resulta incompatible con los principios de alternancia y republicanismo consagrados en la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional.

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Porque hay raíces que no se olvidan.

Porque esta ciudad es familia, historia, trabajo y compromiso todos los días.



Seguimos caminando junto a los vecinos, construyendo entre todos la ciudad que queremos pic.twitter.com/MrgOdz1q0u — Roger Nediani (@roger_nediani) May 26, 2026

Nediani confirmó en una entrevista en el programa "La Mañana de Info" que será candidato y despejó las especulaciones que circulaban sobre una posible imposibilidad legal para presentarse nuevamente. Durante la entrevista, el jefe comunal aseguró que la situación judicial vinculada a su candidatura ya fue resuelta y que se encuentra habilitado para competir en los comicios, un tema que había generado debate en distintos sectores políticos de la ciudad. "Voy a ser candidato", expresó Nediani al ser consultado sobre su futuro político.

Mientras tanto, el Frente Cívico por Santiago -que nunca logró imponerse en La Banda desde la llegada de Zamora al gobierno provincial- apuesta fuerte con Llamil Abdala, actual subsecretario de Industria de la provincia. Su presentación oficial está prevista para el próximo lunes 15 de junio. Abdala, vecino de la ciudad bandeña y padre de cinco hijos, tiene una trayectoria vinculada al trabajo social: es socio fundador y presidente de la Asociación VAY y de la Fundación Khalil, entidades dedicadas a la atención de niños y jóvenes con discapacidad. Ya fue candidato del Frente Cívico en La Banda en 2022, donde logró un desempeño destacado. En el oficialismo consideran que su perfil combina gestión, compromiso social y capacidad de articulación para intentar quebrar, por primera vez, el dominio del Movimiento Viable en la ciudad.

La Banda, por tanto, emerge como el terreno de batalla más simbólico de estas elecciones: por un lado, un intendente en ejercicio que busca quedarse en el cargo cuatro años más, pese a los cuestionamientos constitucionales; por el otro, el Frente Cívico desplegando todos sus recursos para conquistar una de las pocas ciudades que aún le resiste en la provincia.

Las Termas de Río Hondo: la disputa más abierta

En Las Termas de Río Hondo, el escenario electoral está fragmentado y constituye una de las contiendas más disputadas del interior provincial. La ciudad -que ostenta el título de capital nacional del mototurismo y es sede del Autódromo Termas de Río Hondo- elegirá intendente y 12 concejales, con una oferta que incluye ocho candidatos de distintos espacios.

Por el Frente Cívico por Santiago compiten al menos cuatro postulantes: Paula Silvina Cánepa, actual intendenta que completó el mandato del ahora diputado nacional Jorge Mukdise, farmacéutica de profesión y exconcejal del frente; Rodolfo Muzzolon, concejal con larga trayectoria en la UCR local y en cargos públicos provinciales; Fernando Palavecino, docente que trabaja en la Subsecretaría de Turismo de la Provincia; y Patricia Lazarte, también docente y exconcejal. Además, Latino "Tino" Brandán, contador público nacional vinculado al espacio social "Hay Futuro", se presenta por el Frente Cívico.

El peronismo pone en juego dos figuras con peso propio: Domingo Gatella, actual diputado provincial, empresario hotelero-gastronómico y presidente del PJ del circuito 193 de Río Hondo; y Fabián Parrado, médico clínico y actual concejal por Acción Ciudadana.

Desde La Libertad Avanza, la candidata es María José Ceres, abogada e hija del licenciado Luis Ceres, exintendente, exconcejal y reconocido dirigente justicialista del departamento Río Hondo. Su postulación representa la irrupción del libertarismo en una ciudad dominada por el peronismo y el Frente Cívico.

La multiplicidad de postulantes dentro del propio oficialismo provincial —cuatro candidatos del Frente Cívico compitiendo en la misma ciudad— evidencia la fragmentación interna que el frente suele canalizar en el nivel municipal, donde las disputas por el poder local desplazan tensiones que en otras provincias podrían resquebrajar la estructura partidaria global. En Las Termas, como en otros municipios del interior, la elección del 2 de agosto será menos una contienda entre oficialismo y oposición que una puja intestina por el control del aparato local dentro de los mismos espacios que gobiernan la provincia.

Santiago del Estero se prepara para una jornada electoral que, en el papel, parece destinada a revalidar la supremacía del Frente Cívico. La unificación de las elecciones, impide que cada municipio juegue su propio calendario político y obliga a las fuerzas a concentrar recursos en una única batalla. Sin embargo, el crecimiento de espacios como La Libertad Avanza y la persistencia de bastiones opositores como La Banda y Suncho Corral dejan una rendija abierta.

Pero en una provincia donde el Frente Cívico ha ganado casi todas las elecciones desde 2005, donde el peronismo y el radicalismo conviven bajo el mismo techo oficialista, el 2 de agosto parece más una fecha de coronación que de disputa real. La pregunta no es tanto quién ganará, sino cómo se distribuirán las piezas internas de un frente que, una vez más, tiene todas las cartas para seguir dominando el tablero municipal santiagueño.