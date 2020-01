Se tensa puja entre provincias por agua, que hereda Fernández

La demanda original -presentada en julio- apuntaba al reclamo de no inicio de obras hasta tanto se concreten los estudios de impacto ambiental correspondientes. Ahora, en esta nueva embestida judicial, Ziliotto sumó una nueva arista: la preocupación por la baja en el caudal del río Colorado -afluente del río Grande, lugar de emplazamiento de la represa-, y el flamante acuerdo que selló con la rionegrina Arabela Carreras en pos de defender el caudal de ese río. Eso, en el marco de una pretendida cumbre con Nación y con las otras tres provincias de esa cuenca: la propia Mendoza, Neuquén y Buenos Aires. Las cinco integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Además ayer sumó presión el antecesor de Ziliotto, el peronista Carlos Verna. “El Gobierno nacional no debería girar los fondos hasta tanto se haga un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca, que sea aprobado por las provincias condóminas. Esa fue siempre la posición de La Pampa”, advirtió. Verna, además, celebró el entendimiento con Río Negro. “Bienvenida Río Negro a esta posición”, dijo.

El enojo no es en rigor con Fernández, según afirmaron desde filas del oficialismo pampeano a este diario. De hecho, remarcan que no tenía margen porque ese pago remitió a “Letras emitidas por Macri a partir de una resolución judicial”. “Si no pagaban producían un pequeño default”, advirtieron.

Precisamente, los recursos transferidos por Nación al Gobierno del radical Rodolfo Suarez estaban ya contemplados en un acuerdo sellado por el entonces presidente Macri con el exgobernador Alfredo Cornejo, y que estuvo ligado a un resarcimiento a la provincia cuyana tras un juicio por la promoción industrial.

La apuesta del Gobierno pampeano apunta, entonces, a que se cumpla el convenio que determina la obligatoriedad de realizar un estudio de impacto ambiental aprobado por el COIRCO.

Mientras tanto, la estocada avanzó también por vía parlamentaria: la senadora nacional peronista Norma Durango presentó en la Cámara Alta una iniciativa en la que fundamentó su “desacuerdo” con la tranferencia. “Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la continuidad de la obra y apelamos a sumar nuestras voces para concientizar sobre el desastre ambiental que se avecina”, advirtió, junto con el también pampeano Daniel Lovera y la rionegrina Silvina García Larraburu.