El desafío que enfrentan los cuarteles de bomberos para sostener sus recursos

La creación del Registro Nacional de Bomberos Voluntarios publicada recientemente en el Boletín Oficial, orientada a reforzar la transparencia en el uso de los fondos públicos, abre la puerta para que muchas entidades ordenen y profesionalicen su gestión administrativa y financiera dando un paso más en el camino de la digitalización, el cuál ya es inevitable.

La medida exige que los cuarteles presenten documentación actualizada, mantengan registros ordenados y puedan demostrar trazabilidad en el uso de los recursos para lo cuál la utilización de plataformas tecnológicas es fundamental.

Sin embargo, el desafío no se limita limita al sector de bomberos y se estima que en el país existen más de 80.000 organizaciones sin fines de lucro —entre ONG, clubes de barrio, merenderos, cooperadoras y asociaciones civiles— que cumplen un rol clave de contención e inclusión social en cientos de localidades. Sin embargo, más del 90% de ellas aún no está digitalizada, lo que representa un obstáculo para su sostenibilidad financiera.

Ante esta realidad, la falta de digitalización es uno de los principales desafíos. En muchos casos todavía se manejan con esquemas tradicionales, como el cobro puerta a puerta, lo que dificulta ordenar la base de socios, registrar aportes y llevar un control más claro de los recursos.

La falta de herramientas digitales genera un efecto directo sobre la recaudación. Por un lado, las donaciones tienden a disminuir cuando no existen mecanismos simples y seguros para aportar, especialmente en un contexto donde el uso de efectivo cae y cada vez más contribuciones se realizan de forma digital.

Además, la ausencia de bases de datos organizadas impide segmentar a los aportantes o mantener un vínculo sostenido con la comunidad. A esto se suma que la informalidad en la gestión suele derivar en errores administrativos, desorden contable y pérdida de recursos.

También impacta en la credibilidad institucional. Cuando una organización no puede demostrar con claridad quiénes son sus socios activos, cuánto recauda o cómo distribuye los fondos, se reducen sus posibilidades de acceder a nuevos aliados, benefactores o programas de financiamiento.

En el caso de los cuarteles de bomberos, la digitalización se vuelve aún más urgente.

Sostener un cuartel operativo implica un esfuerzo económico considerable. Según estimaciones del sector, el funcionamiento mensual puede rondar los 10 millones de pesos, por lo que el acceso a subsidios resulta clave para su continuidad aunque en la mayoría de los casos son insuficientes.

Por este motivo, gran parte del financiamiento depende de rifas, aportes comunitarios y donaciones de vecinos que ya no pueden hacerse a través del histórico “puerta a puerta” sino que necesitan de un sistema tecnológico moderno.

Para muchas organizaciones, el primer paso hacia la digitalización puede ser más sencillo de lo que parece. Una planilla digital o una cuenta de correo institucional ya pueden marcar una gran diferencia al momento de presentar documentación o gestionar subsidios.

En el último año acompañamos la digitalización de más de 100 entidades sin fines de lucro y los resultados fueron muy positivos: muchas lograron aumentar su recaudación en un 30%, ordenar sus finanzas y ampliar su base de socios.

Por eso, desde CuotaQ lanzamos una campaña para ayudar a los cuarteles de bomberos de todo el país que consiste en poner a disposición nuestra plataforma de forma gratuita durante un año para que puedan organizar y sistematizar las contribuciones y donaciones.

CuotaQ nació para resolver un problema estructural e invisibilizado: la dificultad que enfrentan clubes, cooperadoras, ONG y asociaciones civiles para cobrar sus cuotas y aportes de manera eficiente. Cada vez que una cuota se paga es un club que sigue funcionando, un proyecto social que se sostiene o un cuartel de bomberos que puede mantenerse operativo.

Cofounder de CuotaQ