Renunció el titular de la Oficina Anticorrupción y el Gobierno designó a Gabriela Zangaro + Seguir en









El ministro Juan Bautista Mahiques aceptó la salida de Alejandro Melik y avanzó con nuevos nombramientos en áreas clave. También fue designada la nueva subsecretaria de Acceso a la Justicia.

El Gobierno designó a Gabriela Zangaro en la Oficina Anticorrupción.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó con una reconfiguración de su equipo y oficializó la designación de una nueva titular en la Oficina Anticorrupción, tras la renuncia de Alejandro Melik. La medida quedó plasmada en el decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este viernes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El funcionario saliente, que había asumido en diciembre de 2023, dejó el cargo con fecha formal al 13 de marzo. En el texto oficial, desde el Gobierno agradecieron “los servicios prestados” durante su gestión. Melik mantenía un vínculo cercano con el ex ministro Mariano Cúneo Libarona y se había desempeñado previamente en el ámbito penal.

Su paso por el organismo tuvo uno de sus momentos más visibles en el marco del caso $Libra, cuando impulsó una resolución que recomendó interpretar la conducta del presidente Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”, tras una investigación administrativa.

Alejandro Melik Oficina Anticorrupción Alejandro Melik dejó su cargo en la Oficina Anticorrupción. Archivo Quién es la nueva titular de la Oficina Anticorrupción Para reemplazarlo, el Ejecutivo designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, especialista en Derecho Penal con trayectoria en el ámbito judicial y académico.

La funcionaria es egresada de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en distintas instituciones, además de experiencia docente en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Zangaro inició su carrera en el Poder Judicial en 1989 y, a lo largo de los años, ocupó distintos cargos. También integró durante cuatro años el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde participó en procesos de evaluación y control de magistrados. Otro nombramiento del Ministerio de Justicia En paralelo, el Ministerio de Justicia avanzó con otro nombramiento relevante. A través del decreto 195/2026, se designó a la politóloga Jimena Belén Capece como nueva titular de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en reemplazo de Tristán Arturo Corradini, cuya salida se formalizó el 6 de marzo. Desde la cartera destacaron el rol estratégico del área, encargada de diseñar e implementar políticas públicas federales orientadas a garantizar el acceso a derechos en todo el país. Entre sus funciones se incluye la asistencia a víctimas de delitos, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y la articulación de programas como el Centro de Asistencia a las Víctimas y el plan Víctimas contra las Violencias. La subsecretaría también interviene en iniciativas vinculadas a personas con discapacidad en su relación con la administración de justicia y promueve acciones de contención psicosocial en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y violencia de género. Con estos cambios, Mahiques profundiza el armado de su estructura en áreas sensibles del sistema judicial.