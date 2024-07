Tierra del Fuego convocó a elecciones para modificar la Constitución provincial

Esta semana, el gobernador patagónico señaló: “Desde que era Intendente de Río Grande estoy convencido de que debemos reformar nuestra Constitución y así lo expresé todos estos años, porque si bien la actual es moderna y tiene muchas cosas buenas, en estas décadas pasaron muchas cosas y el mundo ya no es igual”.

“Vivimos en un país y una provincia muy distintos a los de aquella época. Hemos vivido una revolución tecnológica que no se podía ni imaginar. En aquellos años no existía internet, no existía la tecnología de desarrollo de hidrocarburos y recursos naturales que tenemos hoy, no existía la misma conciencia ambiental que ahora, ni siquiera teníamos los límites que tenemos hoy que incluyen a las islas del Atlántico Sur y a la Antártida”, comentó a Aire Libre FM.

Gustavo Melella tierra del Fuego.jpg El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida de Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, flanqueado por los intendentes de Tolhuin, Daniel Harrington, y de Ushuaia, Walter Vuoto.

Asimismo Melella indicó que “por eso es momento de repensar la provincia para los próximos 30 o 35 años, ese es el desafío. Todos los fueguinos y fueguinas debemos darnos esta discusión, aportar entre todos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros abuelos”.

En esa tónica, consideró que "hay cosas que tenemos que cambiar. Es otro mundo, otra ciudadanía, otra forma de relacionarnos".

Asimismo, apuntó que “es necesario proteger constitucionalmente la inversión privada, pero también el empleo digno, fortalecer los derechos de los trabajadores, poner algunos límites en la cuestión política, fortalecer el derecho a la educación pública y a la salud pública y muchas cuestiones más”.

Polémica por re-reelección

Una de las aristas más cuestionadas de la reforma de la Carta Magna es la ambigüedad que plantea respecto a la posibilidad de habilitar al gobernador para competir por un tercer mandato. Cabe recordar que Gustavo Melella llegó al poder en 2019 y fue reelecto en 2023, por lo que hoy en día no tiene posibilidad de ir por otro periodo al frente del Ejecutivo.

Meses atrás, en una visita a Río Grande, el dirigente de Unión por la Patria (UP) se había referido a esa posibilidad y, sin negarla por completo, había asegurado: "Muchos se preocupan por mi relección, pero a mí no me preocupa. Se pueden llevar una gran sorpresa. Si les molesta que Melella sea candidato, deberían preocuparse más por trabajar por la gente”.

La iniciativa aprobada por la Legislatura busca modificar 70 de los 211 artículos de la Constitución de Tierra del Fuego.

Dentro de las modificaciones constitucionales, se encuentra la limitación en 15 la cantidad de legisladores, la imposición de tope a las reelecciones indefinidas en el parlamento provincial y la eliminación de los cargos vitalicios en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Además, la inclusión de la Cuestión Malvinas en la Carta Magna, así como también distintos ítems respecto a las fronteras y los territorios dependientes de la gestión local.