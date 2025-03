Tucumán: Ricardo Bussi tensiona a La Libertad Avanza y amaga con una ruptura

Hace cinco meses que nadie le atiende el teléfono ni lo llaman desde la mesa de conducción nacional de La Libertad Avanza (LLA) y harto de esperar rompió el silencio con Ámbito. "Si se impone a dedo la candidatura a diputado nacional por Tucumán de Lisandro Catalán para que encabece la lista, no vamos a participar", sostuvo en diálogo con este medio el legislador provincial y presidente de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi . Su espacio fue clave para la consolidación del espacio libertario tucumano pero hoy, alejado de la toma de decisiones, iría con lista propia en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

"Me parece que es un error tremendo y es muy probable que LLA pierda si sostiene a Catalán como candidato a diputado nacional porque es un desconocido permanente en la provincia. No lo conoce nadie, solo en el despacho del gobernador Osvaldo Jaldo, nada más. Pero, sin embargo, viene a querer conducir la locomotora del triunfo del Gobierno nacional", sostuvo el exdiputado nacional, consultado sobre por qué objeta la postulación del vicejefe de Gabinete de Ministros, quien se definiera hace unos meses como "más tucumano que la caña de azúcar". "Se debería buscar alguien de la provincia que esté consustanciado con la realidad de todos los días, que conozca el interior, que sepa quiénes son los dirigentes. Y él no es la persona indicada", añadió.