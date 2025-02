Tucumán: el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán fue electo presidente de La Libertad Avanza

El desafío de LLA es engordar el número de bancas en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, aunque se admite que "será cuesta arriba" lograr ese objetivo en la Cámara Alta. En las elecciones legislativas nacionales de este año se renuevan 127 bancas y es Unión por la Patria quien más pone en juego: 47 sobre 99. El PRO, 22; 14 la UCR, y 8 bancas LLA. En el Senado deben renovarse 24 de 72 bancas. De ese total, 14 responden a Unión por la Patria (UP), 4 a la Unión Cívica Radical (UCR), 2 al PRO y 4 son de partidos menores. Aquí LLA no arriesga nada.

La designación de Catalán al frente de LLA de Tucumán no fue una sorpresa puertas adentro de las filas libertarias y fue leída como un paso más hacia su potencial candidatura a diputado nacional, que se alimenta con sus frecuentes visitas a la provincia. La última, como lo informó Ámbito, fue el pasado 13 de febrero. En esa oportunidad, aunque señaló tras un acto oficial que "no es tiempo de hablar de candidaturas", tampoco lo negó. Este medio consultó con un dirigente de la capital tucumana sobre la postulación del funcionario nacional, quien admitió que "es el único nombre indiscutible". "Está muy comprometido con la provincia y todas las semanas dialoga con hombres y mujeres interesados en armar una coalición amplia que sea capaz de terminar con la hegemonía del peronismo", agregó. En esa línea se inscribe la reunión que mantuvo en su despacho esta semana con el legislador provincial tucumano José Seleme (UCR), quien no descartó que su espacio se sume a un armado con LLA. "No podemos seguir esperando. Es momento de cambiar esa historia y trabajar por un Tucumán que crezca, se desarrolle y le dé a su gente las oportunidades que se merece", sostuvo el parlamentario.

Dispositivo para evitar un mal trago

El acto de Karina Milei y Menem será a las 20.30 en el Hotel Las Hayas, con ingreso exclusivo para militantes que deberán estar registrados y aprobados en una página web. Una hora antes, las acreditaciones estarán disponibles para ingresar al salón. Se espera que haya un fuerte dispositivo de seguridad para evitar el mal trago que protagonizó la hermana del presidente, el pasado fin de semana, durante un acto libertario en el club Pinocho, en Buenos Aires, a donde se concentraron personas que repudiaron su presencia.

La otra actividad será este jueves, en el mismo hotel, a las 10.10, en donde Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem -subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia- ,el diputado nacional Santiago Pauli y el legislador Agustín Coto, darán una conferencia de prensa.

"Estamos muy felices de poder estar aquí. Este es un proceso que comenzó hace más de dos años y hoy, finalmente, podemos dar un paso más en la consolidación de La Libertad Avanza en la provincia", afirmó el diputado este miércoles, en declaraciones a Aire Libre FM, de Tierra del Fuego, el presidente de la Cámara de Diputados. En relación al acto, expresó: "No se trata solo de hablar, sino de interactuar con la gente, escuchar sus experiencias y llevarnos sus propuestas. Queremos que este sea un espacio de diálogo".

"La Libertad Avanza ha logrado captar el interés de muchos jóvenes que, por primera vez, se sienten motivados a involucrarse en la política. Esto es fundamental, ya que son ellos quienes han visto las consecuencias del empobrecimiento acelerado en los últimos años", cerró.