Oxígeno y test: auspicioso fin de semana extra large para un turismo interno que busca crecer

El gobierno misionero de Oscar Herrera Ahuad decidió realizar una prueba piloto sólo para habitantes de Iguazú y reabrió el parque nacional con turnos de a 200 personas por día para recorrer el tramo superior de las cataratas, uno de los principales iconos del turismo de la Argentina. Para el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa, los resultados son “una luz de esperanza” y “retroalimenan la expectativas” del sector no sólo en Misiones, sino también en el resto del país. La intención es ahora dar el paso para que también puedan visitar el Parque Nacional Iguazú todos los misioneros, en una reapertura progresiva.

En San Juan, en tanto, se mantuvo el turismo interno que había debutado en julio, y en el fin de semana XL las reservas llegaron a un 81% en promedio, superando incluso a las del año pasado. La provincia gobernada por Sergio Uñac, que ya está comenzó las vacaciones de invierno, relevó que Calingasta tuvo un 100% de reservas, Valle Fértil 85%, Iglesia 70% y Jáchal 50%.

Mendoza, por su parte, también tuvo un fin de semana auspicioso, con unas cinco mil personas que se han movilizado por la provincia para colmar un 90% de las plazas disponibles. En el distrito administrado por el radical Rodolfo Suarez estiman que han regresado al trabajo unas 9.000 personas para atender las demandas del turismo interno.

También Salta mantuvo la actividad en el norte aunque algunos municipios como Cachi o San Carlos se cerraron a los visitantes por el rebrote de casos en la provincia. Jujuy este fin de semana no avaló los paseos, mientras que sí lo hizo Santiago del Estero, donde Termas de Río Hondo volvió a funcionar bajo protocolos establecidos por la gestión de Gerardo Zamora.

En tanto, en San Luis, Alberto Rodríguez Saá levantó el pulgar al turismo interno durante el fin de semana, tras regresar a Fase 5, luego de haber retrocedido por el contagio de un productor de quesos.

Contrastes

Tierra del Fuego también tiene la actividad habilitada por parte del gobierno de Gustavo Melella e incluso se abrieron sectores del centro invernal Cerro Castor, como el esquí de fondo o la pista de patinaje. No así el esquí tradicional, que tendrá luz verde en agosto. No obstante, el responsable de la concesión, Juan Carlos Begué, dijo que es un aporte social, ya que “la ecuación económica no cierra”. Los otros centros invernales siguen paralizados. La situación afecta a Río Negro, Neuquén y Chubut, que esperan abrir al menos para el turismo regional y no perder toda la temporada. Distinto es el caso de Las Leñas en Mendoza, que decidió dar por cerrado el 2020.

En ese sentido, este domingo Mariano Arcioni declaró la emergencia turística en Chubut hasta el 31 de diciembre. Medida similar había tomado la rionegrina Arabela Carreras. Las cámaras turísticas de ambas provincias emitieron comunicados en el que piden que también Nación declare la emergencia. Y agregan que el plan diseñado desde la cartera de Matías Lammens incentivará en la pospandemia, pero que el sector necesita sobrevivir hasta entonces con ayudas ante la parálisis.