Un apostador ganó $80 millones e hizo saltar la banca en Neuquén

El jugador apostó al número 0232 y se hizo de un pozo millonario. Semanas atrás, un neuquino había ganado $143 millones en el Quini 6 pero nunca retiró el premio.

La suerte golpeó fuerte este miércoles en Lotería La Neuquina . Durante el sorteo vespertino , el número 0232 se quedó con la cabeza y provocó un verdadero cimbronazo entre los apostadores: saltó la banca y se repartieron casi $80 millones en premios .

El resultado tuvo, además, un condimento especial. El 32 , presente en las últimas dos cifras del ganador, es uno de los números tradicionalmente más buscados por los apostadores. Una vez más, la cábala terminó pagando.

El 0232 encabezó el extracto del sorteo vespertino de La Neuquina y rápidamente se convirtió en el protagonista de la jornada. La noticia se extendió entre agencias y apostadores, especialmente por el importante volumen de dinero que quedó en juego y que finalmente fue distribuido en premios.

Con casi $80 millones entregados , el sorteo terminó dejando una jornada extraordinaria para quienes confiaron en sus números y resultaron favorecidos por la suerte.

Desde el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y La Neuquina destacaron, además, la importancia del juego oficial, legal y transparente.

La actividad no solo permite premiar a los apostadores, sino que también cumple una función social en la provincia: parte de los recursos recaudados se destina a programas y políticas vinculadas con salud, educación, deporte y desarrollo comunitario en todo el territorio neuquino.

En agosto pasado, un apostador neuquino había ganado $143 millones en el Quini 6. El protagonista de la historia había comprado su ticket en un supermercado La Anónima.

Según publicó el diario La Mañana de Neuquén, la mujer indicó que tenía la agencia hace 23 años y nunca había vendido un premio tan millonario. El afortunado había elegido los números 40, 30, 09, 18, 01 y 16.

Los días fueron pasando, la noticia fue perdiendo relevancia en la comunidad que, en un primer momento se había sorprendido por los $143 millones que había ganado el misterioso apostador, y los únicos que se quedaron pendientes fueron la dueña de la agencia y las autoridades del organismo que regula los juegos de azar.