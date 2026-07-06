El historial de la Selección argentina en octavos de final de Mundiales: un balance favorable rumbo a Egipto + Agregar ámbito en









El equipo de Lionel Scaloni enfrenta este martes a Egipto en busca de otro paso en una instancia donde la Albiceleste suele responder en los Mundiales.

La Selección argentina disputará ante Egipto su undécimo partido de octavos de final en la historia de los Mundiales.

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, con el objetivo de extender un historial que, en líneas generales, le resulta favorable en esta instancia decisiva. El equipo llega tras superar 3-2 a Cabo Verde en un duelo exigente y con el pase a cuartos como próximo gran objetivo.

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El recorrido histórico de la “Albiceleste” en octavos de final muestra un balance positivo: disputó esta fase en 10 oportunidades, con siete victorias y tres derrotas. La primera vez fue en Italia 1934, en un formato en el que el Mundial comenzaba directamente en esa ronda, donde Argentina cayó 3-2 ante Suecia y quedó eliminada en su debut.

Luego de varias décadas sin esta instancia en el formato del torneo, los octavos regresaron en México 1986, el Mundial de la consagración de Diego Armando Maradona. Allí, el equipo de Carlos Salvador Bilardo superó 1-0 a Uruguay, iniciando un camino que terminaría con la segunda estrella.

Desde 1986, Argentina solo faltó a esta instancia en el Mundial de 2002. @afa El historial de la Selección argentina en octavos de final de Mundiales Italia 1934: Argentina 2 - 3 Suecia

México 1986: Argentina 1 - 0 Uruguay

Italia 1990: Argentina 1 - 0 Brasil

Estados Unidos 1994: Argentina 2 - 3 Rumania

Francia 1998: Argentina 2 (4) - (3) 2 Inglaterra

Alemania 2006: Argentina 2 - 1 México

Sudáfrica 2010: Argentina 3 - 1 México

Brasil 2014: Argentina 1 - 0 Suiza

Rusia 2018: Argentina 3 - 4 Francia

Qatar 2022: Argentina 2 - 1 Australia El desafío ante Egipto Ahora, el equipo de Lionel Scaloni buscará mantener esa línea en el cruce ante Egipto, que llega tras eliminar a Australia por penales. El duelo será una nueva prueba para sostener la regularidad en una instancia donde la Selección argentina históricamente supo competir con eficacia.

Con el pase a cuartos de final en juego, la Albiceleste intentará seguir alimentando un historial que combina grandes alegrías con algunas de las derrotas más recordadas de su historia mundialista.