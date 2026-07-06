La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, con el objetivo de extender un historial que, en líneas generales, le resulta favorable en esta instancia decisiva. El equipo llega tras superar 3-2 a Cabo Verde en un duelo exigente y con el pase a cuartos como próximo gran objetivo.
El historial de la Selección argentina en octavos de final de Mundiales: un balance favorable rumbo a Egipto
El equipo de Lionel Scaloni enfrenta este martes a Egipto en busca de otro paso en una instancia donde la Albiceleste suele responder en los Mundiales.
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El recorrido histórico de la “Albiceleste” en octavos de final muestra un balance positivo: disputó esta fase en 10 oportunidades, con siete victorias y tres derrotas. La primera vez fue en Italia 1934, en un formato en el que el Mundial comenzaba directamente en esa ronda, donde Argentina cayó 3-2 ante Suecia y quedó eliminada en su debut.
Luego de varias décadas sin esta instancia en el formato del torneo, los octavos regresaron en México 1986, el Mundial de la consagración de Diego Armando Maradona. Allí, el equipo de Carlos Salvador Bilardo superó 1-0 a Uruguay, iniciando un camino que terminaría con la segunda estrella.
El historial de la Selección argentina en octavos de final de Mundiales
- Italia 1934: Argentina 2 - 3 Suecia
- México 1986: Argentina 1 - 0 Uruguay
- Italia 1990: Argentina 1 - 0 Brasil
- Estados Unidos 1994: Argentina 2 - 3 Rumania
- Francia 1998: Argentina 2 (4) - (3) 2 Inglaterra
- Alemania 2006: Argentina 2 - 1 México
- Sudáfrica 2010: Argentina 3 - 1 México
- Brasil 2014: Argentina 1 - 0 Suiza
- Rusia 2018: Argentina 3 - 4 Francia
- Qatar 2022: Argentina 2 - 1 Australia
El desafío ante Egipto
Ahora, el equipo de Lionel Scaloni buscará mantener esa línea en el cruce ante Egipto, que llega tras eliminar a Australia por penales. El duelo será una nueva prueba para sostener la regularidad en una instancia donde la Selección argentina históricamente supo competir con eficacia.
Con el pase a cuartos de final en juego, la Albiceleste intentará seguir alimentando un historial que combina grandes alegrías con algunas de las derrotas más recordadas de su historia mundialista.