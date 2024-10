Emiliano Yacobitti: "Los diputados tienen que cumplir con lo que le dijeron a la gente cuando los votó y defender la universidad pública"

El vicerrector de la UBA expresó que "a Milei no le importa", pero tiene expectativas en que los legisladores no acompañen el veto de Javier Milei. Cuestionó el Presupuesto 2025: "No hay forma de mantener las universidades si el Gobierno no cambia esto", dijo.

Luego de la Marcha Federal Universitaria , el Gobierno firmó el veto a la ley de financiamiento. Ahora, serán los legisladores de la oposición quienes podrán insistir y sumar dos tercios en cada cámara para sostener la ley. "Por eso la manifestación fue al Congreso y no a la Casa Rosada, porque a Milei no le importa", expresó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, en diálogo con Ámbito.

Emiliano Yacobitti: Lo q paso fue fuertísimo. Más allá de la Ciudad de Buenos Aires, que fue inmenso, hubo movilizaciones muy grandes en Córdoba, Tierra del Fuego, Tucumán, Jujuy, Comodoro Rivadavia. Si sumás, hubo una manifestación ciudadana en las calles de dos millones de personas en todo el país.

P: El gobierno igual vetó la ley, ¿cree que Milei de todos modos tomó nota?

E.Y.: A Milei no le importa, la marcha fue para los diputados. Por eso fue al Congreso y no a Plaza de Mayo. Desde Vidal pasando por todos los radicales, los de Hacemos Coalición Federal, todos ellos siempre se manifestaron a favor de las universidades públicas en particular, y de la educación pública en general. Lo que ahora no pueden hacer es creer que apoyar el veto no va a tener costo. Algunos ya lo hicieron con los jubilados, pero ese es un sector que tiene más dificultades para organizar manifestaciones. Con las universidades es distinto, y todos los legisladores están en alguna provincia. Lo de Córdoba fue impactante, porque no fue solo en la capital, sino también en Río Cuarto, Villa María, Río Tercero.

P: Hubo cuestionamientos al Presupuesto 2025, ¿hay preocupación?

E.Y.: Hay un dato que es alarmante: en 2023 los fondos para las universidades representaban el 0,78% del PBI, mientras que el Gobierno propone en el Presupuesto 2025 bajarlo a 0,43%. Es el mismo porcentaje que tienen Venezuela y Nicaragua. Muy por debajo de países de la región como Uruguay y Brasil, que están arriba del 1%. También es importante mencionar la cuestión salarial. De hecho, Capital Humano lo reconoció cuando propuso igualar los sueldos al los del resto de los trabajadores del Estado, que ya están bastante bajos. Por ejemplo, hoy el jefe de Servicio del Hospital de Clínicas está en $1,5 millones, un docente de máxima categoría, titular con dedicación exclusiva $1,1 millones. Un ayudante, $120 mil. En la Facultad de Veterinaria se fue el 10% de la planta docente, unos 48 profesores. En Económicas también se van porque les ofrecen 3 o 4 veces más de sueldo que en la UBA. No hay forma de mantener las universidades si el Gobierno no cambia esto y el presupuesto 2025. Lo mismo ocurre con los colegios universitarios: los docentes ganaban 25% más que en los privados y ahora un 30% menos. Esto pasa por ejemplo en el Nacional Buenos Aires, uno de los mejores colegios del país.

P: ¿Cuáles son las consecuencias?

E.Y.: Empieza a bajar la credibilidad de la universidad púbica. Los chicos que estudian en la UBA por su calidad, el año que viene se irán a una privada si se siguen yendo docentes. En la UBA quedarán los alumnos que no pueden pagar una privada. Y ahí se pierde una de las cosas más valiosas que tiene la universidad pública, que es que en las aulas de la UBA se juntan todos: el hijo del empresario millonario que va por la calidad con el hijo de obrero, que quizás elige la UBA porque no puede ir a otra. Milei va contra eso.

P: ¿Tendrá un efecto en la política la marcha federal? ¿qué cree que harán los diputados radicales que acompañaron al Gobierno en el veto a la reforma jubilatoria?

E.Y.: Milei no va a ir para atrás. Pero a la mayoría de los diputados los votaron por decir que defendían la universidad pública. Inclusive funcionarios del Gobierno. Los diputados radicales no sé qué harán, me cuesta imaginar que apoyen el veto. En las provincias también se expresaron a favor de la marcha: Pullarlo, Schiaretti, Kicillof, Sadir, Larreta…

P: En el Gobierno dicen que fue una marcha partidaria…

E.Y.: Fue una marcha a la que fue muchísima gente a reclamar por las universidades públicas. Y también es cierto que muchos fueron a reclamar en contra de Milei, porque hay un montón de descontento, sobre todo en el interior. En lugares donde estaba mejor Milei, empieza a caer. En Córdoba, por ejemplo, hubo diez veces más personas movilizadas que en abril. La gente no es boluda: vas contra los jubilados y los universitarios, pero al mismo tiempo los millonarios están cada vez mejor.

P: También dice el Gobierno que no se quieren dejar auditar, ¿qué opina?

E.Y.: Son polémicas que no existen, son falsas. Las universidades se auditan como todos los organismos del Estado Nacional y además tienen cuerpos colegiados propios. Las audita la AGN como lo hace con el Ministerio de Educación, de Salud o cualquier parte del Estado. No hubo una sola auditoría rechazada y la última es de 2023 en la Facultad de Psicología.

P: ¿Qué expectativas tienen ahora de lo que vaya a pasar en el Congreso?

E.Y.: Desde las universidades estamos hablando con los representantes legislativos de cada provincia. Y la expectativa es que los diputados cumplan con lo que le dijeron a la gente cuando los votó: que defiendan la universidad pública.