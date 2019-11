Ameal: "No me gusta que el fútbol se mezcle con la política"

En Boca hay tres listas que luchan por la presidencia, pero el oficialismo (encabezado por Christian Gribaudo) y la “verdadera oposición”, como se hace llamar la agrupación comandada por Ameal son los serios candidatos a gobernar el club de la Ribera durante los próximos cuatro años. La Agrupación Volver a Ganar, de José Beraldi, cierra la nómina de candidatos a presidente.

Las encuestas marcaban un resultado parejo e incierto, pero desde que el Diez anunció para qué agrupación “jugaría” las tendencias crecieron en favor del expresidente en 2008 a 2011. En ese contexto, y a ocho días para los comicios, Jorge Amor Ameal recibió a Ámbito y no dejó tema sin contestar.

Periodista: ¿Cómo se preparan para las elecciones?

Jorge Amor Ameal: Después de la confirmación de Román (Riquelme) los números mejoraron muchísimos y mucha gente se sumó. Esperamos poder ganar las elecciones para cambiar la estructura del club que no tiene nada que ver con nuestros socios, con nuestra gente.

P: ¿Cómo tomaron la arremetida del oficialismo contra Riquelme ni bien confirmada su decisión de integrar la lista que preside?

J.A.A.: No hay que hacer denuncias en los micrófonos, hay que ir a Comodoro Py. Y a parte muchos de los periodistas no tienen que ser el eco de lo que dice alguien, y si saben algo, a Comodoro Py. Como acá no hubo plata, está demostrado que no hubo nada de nada entonces están complicados porque ellos plantean un tema que no es cierto. Pero no tienen la valentía de ir donde tienen que ir que es donde se hacen las denuncias.

JorgeT.jpg Jorge Amor Ameal se refirió a los socios adherentes: "Han sido muy maltratados".

El padrón de Boca indica que hay 80.000 socios aptos para votar, pero Ameal denunció que en el listado existen nombres de personas fallecidas. Al respecto, el dirigente de 71 años manifestó que “presentamos la denuncia en Comodoro Py y esto lo tiene que resolver un juez”.

P: ¿Las diferencias con Beraldi, quien fuera candidato a vice suyo en 2011, son insalvables?

J.A.A.: Beraldi durante cuatro años estuvo votando al lado del oficialismo, pero no queremos volver atrás, esta es una nueva elección. Los cangrejos caminan para atrás y la gente con el voto quiere decir “cambien esto, basta de esta conducción, ya agotó todo esto”.

P: ¿Qué los diferencia de los demás candidatos?

J.A.A.: Nosotros queremos unir a toda la familia boquense, tenemos gestión y proyectos claros y concisos. Sabemos cómo hacerlo. Vamos por un camino distinto, queremos abrir las puertas del club, que el club vuelva a tener vida. Hoy vas al club y no hay nadie, es una soledad total y nosotros no queremos la soledad del museo, queremos la vivencia de la gente, así que vamos a abrir las puertas del club, a incluir varias disciplinas y a partir de ahí el club va a tener otra formación, otra alegría, otra forma de sentir y pensar.

P: ¿Le gusta que el fútbol se mezcle con la política nacional? ¿Tiene relación con Alberto Fernández?

J.A.A.: No me gusta que el fútbol se mezcle con la política, nunca me gustó. Una de las grandes críticas que tenemos hacia esta conducción es la mezcla que tenía el Gobierno con el club, que estaba lleno de funcionarios. En una y en otra lista. Nosotros no llevamos una sola persona que tenga que ver con la política, que sea “candidato a…”. Es más, teníamos amigos que eran concejales en algún lado y les dijimos que no podían estar en nuestras listas. No lo conozco a Alberto Fernández.

P: En caso de ganar ¿qué club esperan recibir?

J.A.A.: No sabemos qué club vamos a recibir. El oficialismo dice que ES superavitario pero nosotros no tenemos el derecho a la información, que es algo que queremos agregar al estatuto, el derecho a la información y a las minorías. No sabemos absolutamente nada de lo que pasa en el club. Hay que llegar al club para ver cuál es la realidad y saber dónde estamos parados.

P: ¿Qué medida tomarán con los deportes amateur?

J.A.A.: Esperar que los deportes amateur se autoabastezcan es un error. ¿La educación qué es? Una inversión, no es gasto. Ellos tienen confundido qué es gasto y qué es inversión. Para nosotros que los chicos estén en el club es inversión. Vos tenés el presupuesto, lo tenés que sacar de algún lugar y nosotros lo vamos a sacar porque sabemos donde está el presupuesto y qué es lo que vamos a hacer.

P: ¿Cuál será el rol específico de Román? ¿Es compatible con un Mánager?

J.A.A.: Su labor será compatible con un Manager en tanto y en cuanto él lo disponga. Nosotros estamos trabajando en el proyecto, pero no podemos hablar absolutamente de nadie hasta después del 8. Tenemos todo pensado pero no se puede hablar. Yo veo que hay muchachos que están apresurados y quieren cambiar el calendario, entonces hablan de fulano, mengano y sultano y terminan haciendo daño porque lastiman gente.

P: ¿Cuál pretende que sea el rol de Boca en AFA y Conmebol?

J.A.A.: Nosotros tenemos que replantear todo en AFA y Conmebol. Boca no puede jugar en horarios pura y exclusivamente para la televisión. Tiene que haber horarios para la tele y para nuestra gente. Es decir, si nosotros jugamos el domingo a las 21, el socio que viene del interior llega a las 5 de la mañana a casa, y nosotros que somos de Capital o Conurbano a las 00.30. Y tampoco jugar al mediodía donde el domingo es familiar. Tenemos que hablar y discutir de todo el rol que tiene Boca en la AFA y en la Conmebol.

P: ¿Qué repetiría de su gestión anterior y qué no puede volver a hacer de aquella etapa?

JAA: De la gestión anterior tengo que repetir las obras en la Bombonera, que la mejoramos, ampliamos un montón de lugares, estamos trabajando en una reforma del estatuto, poner en un lugar central a la mujer, mejorar las condiciones para los jóvenes, los vitalicios. Y de los errores se aprende, siempre. El que no aprende es como el burro que lo único que sabe hacer es dar patadas.

Ameal.jpg Jorge Amor Ameal tiene un proyecto para ampliar la Bombonera hasta una capacidad de 78.000 espectadores. Mariano Fuchila (@mariano_efe)

La Bombonera y los socios adherentes, el tema principal

El estadio de Boca, actualmente con capacidad para 55.000 personas, le quedó chico a los 80.000 socios activos y más de 100.000 adherentes. Por eso, su ampliación y renovación es tema central de estas elecciones.

P: ¿Cuánto demandará comenzar y terminar la renovación de la Bombonera?

J.A.A.: Nuestro proyecto tiene ocho años y estimamos que entre tres y cuatro años pueda terminarse la obra, que, es importante aclarar, no va a hacer perder al equipo la localía hasta que se tenga que completar el anillo, que serán unos 90 días. La renovación implica que todo el anillo de abajo sea popular, como era antiguamente, más las cabeceras norte y sur. Las tribunas Este y Oeste estarán destinadas a las plateas. En cuanto a la propuesta del oficialismo (de hacer un estadio para 100.000 espectadores) parece que hoy descubrieron todos que de la Bombonera no nos vamos. Hicieron una presentación para 100.000 espectadores mientras que estuvieron hablando que querían hacer un estadio shopping, recién hoy descubrieron que de la Bombonera no se va nadie.

P: ¿Qué va a pasar con el socio adherente?

J.A.A.: Estamos trabajando en un proyecto para transparentar la vida del adherente. Hay gente que entra siempre y otros que no entran nunca, vamos a transparentar eso, pero se necesita tiempo. El adherente lo creamos nosotros, no ellos. En un momento dejamos de tener visitantes y se suprimieron la bandeja sur media y alta entonces dijimos bueno “¿cómo resolvemos esto?” y fue creando una lista de espera paga para que no pase lo de siempre que es que iba la gente y se hacía socia por un día. Para evitar esos problemas se creó la lista de espera paga y con la posibilidad que existan 7000 socios que entran siempre porque los socios del interior, que eran 15.000, no iban siempre. Pero esta gente en eso vio un negocio (cada adherente paga $ 400 mensuales, lo que significa alrededor de $ 48 millones para el club) y siguió adelante y ya hay 120.000. Nosotros tenemos que ver qué solución le podemos dar. Tenemos muchas ideas pero no las vamos a decir porque todo lo que toman ellos lo destruyen. Se les ha hecho mucho daño a los adherentes, nosotros vamos a transformar lo que se hizo mal en algo medianamente bien porque bien del todo no se puede hacer porque ellos ya han instalado una situación muy complicada.

Ping pong

Por último, Ameal se prestó a un pequeño ping pong sobre hombres relevantes del último tiempo en Boca. “Soy muy bueno jugando al ping pong”, aclaró antes de empezar.

P: Riquelme

J.A.A.: Un ídolo, un grande

P: Tevez

J.A.A.: Tuvo la oportunidad de ser un gran ídolo pero su viaje a China lo complicó.

P: Macri

J.A.A.: Un buen presidente de Boca

P: Angelici

J.A.A.: …

P: Ameal

J.A.A.: Un apasionado de Boca.