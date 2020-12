Si bien el juego del año fue The Last of Us Parte II, ganador del premio mayor en el The Game Award 2020, los títulos que ofrecen una experiencia multijugador obtuvieron mucha popularidad. Esto se debe a que permitían compartir un momento con otros en un año donde el contacto fue escaso.

Los ejemplos más claros son el Among Us, que se encuentra en el mercado desde el 2018 pero que recién ganó popularidad este año, y Fall Guys: Ultimate Knockout. En este rubro también se destacó el titulo de terror Phasmophobia.

Los mejores 10 videojuegos de 2020

The Last of Us Parte II

THE LAST OF US 2 Gentileza: ONE Media

El titulo desarrollado por Naughty Dog para PlayStation 4 ganó el premio al mejor videojuego de 2020 en los The Game Award 2020. La crítica elogió este juego de terror/supervivencia de manera unánime.

Among Us

Among Us Gentielza: Innersloth

El juego de InnerSloth se convirtió en uno de los videojuegos del año gracias a su simpleza y que es gratuito para celulares. Ofrece una experiencia multijugador donde unos usuarios deben descubrir a los impostores, mientras que otros debe sabotear la nave y asesinar a todos los tripulantes.

CyberPunk 2077

Cyberpunk 2077 Gentileza: CD Projekt Red

Tras siete años de espera, CD Projekt RED presentó la secuela del Cyberpunk 2020. Este juego de rol, donde el usuario debe manejar a V en un mundo abierto, vendió más de 8 millones de copias en la preventa.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys Gentileza: Mediatonic/Devolver Digital

Otro título multijugador que conquisto a los usuarios de todas las edades. Gracias a sus circuitos, logró ser uno de los títulos más descargados del año.

Phasmophobia

Phasmophobia Gentileza: vrgamecritic

De trama oscura, llegó para poner en jaque el reinado de Among Us. El juego plantea investigar en grupo una serie de actividades paranormales para reconocer a los fantasmas que se manifiestan.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing_ New Horizons Gentileza: Nintendo

Fue el gran éxito de Nintendo en 2020. Este título para toda la familia, el noveno de la saga, se desarrolla en una isla desierta y el objetivo es socializar con el resto de los animales y desarrollarse en comunidad.

DOOM Eternal

DOOM Eternal Gentileza: Bethesda Softworks

El quinto título de la exitosa secuela cautivó a los fanáticos gracias a su alto contenido de acción. El objetivo es combatir a las fuerzas del Inframundo, que comenzaron a invadir la Tierra.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima Gentileza: PlayStation Latam

Para los conocedores, se trata de una verdadera obra de arte. El juego está recreado en el Japón feudal, donde el último samurái de la isla de Tsushima debe aprender nuevas tácticas para derrotar al ejército mongol.

Hades

Hades Gentileza: Nintendo

En este juego de rol, el príncipe del Underworld, Zagreus, debe escapar de su padre Hades para alcanzar el Monte Olimpo. Fue muy aclamado por los usuarios.

Spider-Man: Miles Morales

play 5 spider man.mp4 YouTube

Se trata del primer gran título para la flamante PlayStation 5 de Sony. Es un juego corto, pero muy dinámico y entretenido, que sirve para mostrar todo el poderío de la nueva generación de la consola japonesa.