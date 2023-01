Arranca mañana la cuarta temporada de la serie “Fauda”

De hecho la mencionada “Teherán” fue escrita por Moshé Zonder, autor principal de la primera temporada de “Fauda”, y fue uno de los caballitos de batalla de Apple TV. Al igual que “Fauda”, “Teherán” cuenta con muchos diálogos en farsi, con actores israelíes-iraníes y estadounidenses-iraníes. Sin embargo, no todos los actores israelíes que supuestamente conversan en árabe realmente hablan el idioma. Un ejemplo es Itzik Cohen, que interpreta a Gabi Ayoub, el capitán del servicio de seguridad Shin Bet, que parece tener una respuesta en árabe para cada ocasión. En rigor, antes de cada escena Cohen aprende estas líneas con un entrenador. Y si bien no puede responder por su acento, su papel no deja de ser espectacular.