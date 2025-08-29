Autos: significativa caída del patentamiento, atribuida a la variación de divisas







En agosto se patentaron un 13% menos de vehículos que en julio de este año, aunque la comparación interanual es positiva.

Caída en el patentamiento de autos, en un contexto positivo. Depositphotos

Después de que se registre un récord en la venta de autos usados en el primer semestre del año, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) registró una caída de los patentamientos de vehículos en el país. Aún así, apuntan que viene siendo un positivo 2025.

Según el organismo, los vehículos patentados en agosto del 2025 alcanzaron las 54.664 unidades. El registro interanual es positivo, expresando una importante suba del 31,7% en relación a los 41.507 coches patentados en agosto del 2024, pero la comparación con julio de este año reveló una significativa caída: 13%, en relación a las 62.821 unidades patentadas en ese período.

En los primeros ocho meses del 2025, se patentaron 444.041 vehículos, un crecimiento del 65,6% en relación a enero-agosto del 2024, cuando sólo hubo 268.078 coches patentados. "La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre. De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad", explicó Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Las ventas de autos volvieron a superar a las de motos en julio En julio de 2025 se patentaron 54.060 motos en la Argentina, lo que representa un crecimiento del 34% en comparación con el mismo mes del año pasado. Si bien la cifra es positiva, el dato más llamativo es que el mercado de autos nuevos superó al de motos, con 62.123 unidades patentadas, lo que equivale a un alza interanual del 44%.

La tendencia rompe con el patrón registrado en los últimos años, cuando las motos lideraban en ventas como consecuencia de su menor costo, bajo consumo y mayor facilidad de acceso en un contexto de restricciones económicas. Igualmente, no es la primera vez que ocurre en el años, ya que en abril, los patentamientos de autos superaron a los de motos. Los datos de ACARA dicen que se patentaron 54.001 vehículos, mientras que las motos registraron 52.126 unidades.

El cambio podría responder a una mayor disponibilidad de financiamiento, promociones agresivas por parte de terminales automotrices, y una recuperación en el poder adquisitivo de ciertos segmentos sociales. Además, el mercado automotor venía de una base comparativamente más deprimida, lo que amplifica su rebote.

