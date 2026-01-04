Automotriz amplía a cinco años la garantía de toda su línea de autos en la Argentina + Seguir en









La marca japonesa extiende el respaldo a la totalidad de su gama de automóviles, con aplicación retroactiva desde 2023, mientras que los sistemas híbridos mantienen la cobertura de ocho años.

Honda establece mejoras significativas en su posventa

Honda Motor de Argentina anunció una mejora significativa en su política de posventa al extender a cinco años o 150.000 kilómetros la garantía de toda su línea de automóviles comercializados en el país. La medida representa un mayor respaldo para los clientes y refuerza el posicionamiento de la marca en términos de confiabilidad y calidad.

La actualización no solo alcanza a las unidades nuevas, sino que también se aplica de manera retroactiva a los vehículos vendidos desde enero de 2023, ampliando el beneficio a una mayor cantidad de usuarios. Esta decisión se desprende de la estrategia que la compañía ya había anticipado recientemente con la preventa de la nueva WR-V y ahora se extiende a todo el portfolio.

Cómo acceder al beneficio de Honda Para acceder a la garantía extendida, las unidades deberán cumplir con el plan de mantenimiento oficial de la marca, que establece servicios cada 10.000 kilómetros o una vez por año, lo que ocurra primero, realizados en la red oficial de concesionarios.

En el caso de los modelos híbridos, Honda mantiene sin cambios la cobertura específica para este tipo de tecnología: los componentes del sistema cuentan con una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros, alineada con los estándares internacionales y enfocada en respaldar la durabilidad y eficiencia del conjunto mecánico.

En el caso de los modelos híbridos, Honda mantiene sin cambios la cobertura específica para este tipo de tecnología: los componentes del sistema cuentan con una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros, alineada con los estándares internacionales y enfocada en respaldar la durabilidad y eficiencia del conjunto mecánico. Con esta decisión, Honda refuerza su compromiso con la experiencia del cliente y la calidad de posventa, consolidando una propuesta de valor que apunta a brindar mayor tranquilidad durante todo el ciclo de uso del vehículo. La extensión de la garantía se enmarca dentro de la estrategia global de la compañía y fortalece su posición como una de las marcas con mayor respaldo del mercado argentino.