Acuerdo con EEUU para importar autos sin arancel: confirman fecha de activación

La Argentina permitirá el ingreso de hasta 10.000 vehículos sin pagar el 35%, en un esquema que beneficiará a marcas globales y ampliará la oferta en el mercado local.

El acuerdo con EEUU avanza y está cerca de concretarse

El mercado automotor argentino se encamina hacia una nueva etapa de mayor apertura y competencia , con medidas que apuntan a ampliar la oferta y presionar sobre los precios. En ese contexto, el Gobierno avanza con un acuerdo comercial con Estados Unidos que tendrá impacto directo en la importación de vehículos.

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El anuncio fue realizado por el diputado Manuel Quintar , quien confirmó que el convenio entrará en vigencia en agosto. La iniciativa permitirá el ingreso de 10.000 autos sin pagar el arancel aduanero del 35% , un beneficio que se renovará anualmente.

“ Otro nuevo acuerdo con Estados Unidos permitirá el ingreso de 10.000 autos sin aranceles, facilitando la llegada de nuevos modelos y generando más competencia en beneficio de los consumidores ”, aseguró el legislador.

Según adelantó Quintar, varias automotrices ya analizan aprovechar este esquema. Entre ellas, aparecen Ford , General Motors , Toyota y BMW , con modelos como Tundra, Tahoe o Mustang en evaluación para el mercado argentino.

De hecho, Ford Argentina se adelantó al nuevo escenario y ya había ajustado en marzo los precios de unidades importadas desde Estados Unidos, como la F-150 , Bronco V6 y Mustang V8 , bajo una estrategia de “valores sin aranceles”.

autos importados La iniciativa permitirá el ingreso de 10.000 autos sin pagar el arancel aduanero del 35%, un beneficio que se renovar.

Por su parte, desde BMW Group Argentina señalaron que la compañía seguirá de cerca la implementación del acuerdo, considerando que ya importa desde la planta de Spartanburg modelos como X3, X4, X5, X6 y X7.

El interés también se extiende a otros grupos como Stellantis, además de marcas como Mercedes-Benz y Honda, que cuentan con modelos producidos en Estados Unidos.

Condiciones y alcance del beneficio

Uno de los puntos clave del esquema será el mecanismo de asignación. Según trascendió, los cupos se otorgarán por orden de llegada, sin procesos de licitación ni criterios de precio, como ocurre en otros regímenes.

Esto implica que las terminales que logren avanzar más rápido con los trámites de importación serán las que accedan al beneficio.

Sin embargo, el acuerdo tiene una característica central: es unilateral. Es decir, el arancel cero solo aplicará para vehículos fabricados en Estados Unidos que ingresen al país, sin contemplar por ahora ventajas para las exportaciones argentinas hacia ese mercado.