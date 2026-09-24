La venta de autos 100% eléctricos crece casi un 45% en Europa y apuntala la transición energética + Agregar ámbito en









Durante los primeros ocho meses de 2026, las matriculaciones globales en la Unión Europea aumentaron un 5,3%, impulsadas por la fuerte adopción de unidades electrificadas e híbridas frente a la caída de los motores térmicos.

Europa avanza hacia la electrificación

A pesar del complejo contexto geopolítico y los costos de la energía, la industria automotriz en la Unión Europea volvió a mostrar signos de expansión. Según los datos difundidos por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), entre enero y agosto de 2026 se patentaron más de 7,5 millones de unidades, lo que representa una suba interanual del 5,3%.

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El rasgo más sobresaliente del período es la aceleración en la adopción de tecnologías limpias: las opciones electrificadas (híbridas tradicionales, enchufables y 100% eléctricas) ya concentran el 68% de las ventas totales.

Dentro de este universo, los modelos 100% eléctricos (BEV) alcanzaron un 21,7% de cuota de mercado —frente al 15,8% registrado en 2025—, acumulando 1,64 millones de matriculaciones, cifra que equivale a un salto interanual del 44,9%. Este fenómeno estuvo traccionado principalmente por tres plazas clave: Francia (+74,2%), Alemania (+53,1%) y Dinamarca (+40,9%).

Según los datos difundidos por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), entre enero y agosto de 2026 se patentaron más de 7,5 millones de unidades, lo que representa una suba interanual del 5,3%. Retroceso del motor a combustión y la fuerte arremetida de las marcas chinas Mientras la movilidad sustentable gana terreno, las tecnologías tradicionales a combustión continúan perdiendo participación en el continente europeo:

Predominio híbrido: Los híbridos no enchufables se consolidaron como la alternativa preferida del público, captando el 36,6% del mercado con 2,7 millones de unidades registradas. Por su parte, los híbridos enchufables subieron al 10% .

Caída de la nafta y el diésel: Las matriculaciones de vehículos puramente térmicos cayeron un 18,6% , representando apenas el 21,7% del parque comercializado.

Líderes de volumen: El grupo Volkswagen conservó la cima de las entregas con un 25,9% del mercado, escoltado por Stellantis (15,9%) y el Grupo Renault (10,4%). Rediseño de la cuota comercial en el continente El balance de la ACEA dejó en evidencia un reordenamiento entre las marcas comerciales. Los mayores incrementos porcentuales del período quedaron en manos de fabricantes chinos como Leapmotor (+426,8%), Chery (+251%) y BYD (+163%), además del desempeño positivo de la estadounidense Tesla (+65,9%).

En contraste, firmas tradicionales como Alfa Romeo (-23,9%), Ford (-17,7%), Hyundai (-12,7%) y Dacia (-9,8%) cerraron los primeros ocho meses con saldo negativo en la región.