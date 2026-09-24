Carga ultra rápida para autos eléctricos: desarrollaron un sistema que completa la batería en cuatro minutos + Agregar ámbito en









La firma asiática presentó un cargador que alcanza el 70% de autonomía en tiempo récord, acortando de forma inédita la brecha de reabastecimiento con los vehículos a combustión.

La marca china acelera la electrificación

La velocidad de recarga en el segmento de los vehículos eléctricos volvió a marcar un nuevo hito tecnológico. La automotriz Geely anunció el lanzamiento de un dispositivo de carga ultra rápida capaz de elevar el nivel de la batería del 10% al 70% en apenas 4,5 minutos, mientras que alcanza el 97% de su capacidad total en 8 minutos y 40 segundos bajo temperaturas promedio.

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Con este rendimiento, la compañía china superó las marcas de competidores directos como BYD, cuya tecnología Flash Charger —asociada a sus baterías Blade 2.0— completa el mismo ciclo de carga en poco más de ocho minutos. Sin embargo, la propia empresa reconoció que la innovación está rozando los límites físicos de las celdas actuales, por lo que las futuras mejoras en los tiempos de recarga ofrecerán avances únicamente marginales.

El despliegue de estos sistemas ultra rápidos depende de una gigantesca red de soporte que actualmente concentra su mayor volumen en el mercado asiático. puntoev.com.ar La red de infraestructura en China y el desafío de la expansión global El despliegue de estos sistemas ultra rápidos depende de una gigantesca red de soporte que actualmente concentra su mayor volumen en el mercado asiático:

Puntos de carga públicos: De acuerdo con la Administración Nacional de Energía de China, el país ya supera los 5 millones de conectores públicos , muchos de los cuales incorporan estaciones de alta potencia.

Red privada y residencial: Sumando las conexiones domésticas de velocidad lenta, el parque total supera los 24 millones de puntos de abastecimiento .

Modelo de estaciones de servicio: Desde Geely proyectan que la masificación del auto eléctrico a nivel global requerirá replicar el esquema de las gasolineras tradicionales, combinando inversión pública y privada para garantizar puestos de recarga rápida en rutas estratégicas.