Arabia Saudita acelera su transformación: de potencia petrolera a polo de autos eléctricos

El reino presentó su primer vehículo desarrollado a nivel local y proyecta una gama completa hacia 2030, con producción propia y foco en tecnología global.

El histórico liderazgo energético de Arabia Saudita suma un nuevo capítulo: el país avanza en la industria automotriz con el lanzamiento de sus primeros modelos eléctricos fabricados en su territorio, en una apuesta que busca diversificar su matriz productiva y reducir la dependencia del crudo.

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El debut estuvo a cargo de Ceer , la automotriz creada por el Fondo de Inversión Pública (PIF) junto a la tecnológica taiwanesa Foxconn , que exhibió el modelo Exobot en versiones sedán y SUV durante un evento en King Abdullah Economic City.

En un contexto donde el país sigue siendo una de las principales potencias petroleras del mundo , el desarrollo de vehículos eléctricos marca un giro estratégico hacia nuevas tecnologías de movilidad y producción industrial.

El proyecto fue impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman , quien lidera el fondo soberano saudí. La compañía nació en 2022 con el objetivo de construir una industria automotriz nacional desde cero, apoyándose en socios globales para acelerar el desarrollo tecnológico.

Los primeros modelos apuntan al segmento premium: el sedán mide 5,26 metros y el SUV 5,02 metros, ambos con una distancia entre ejes de 3,20 metros. Su comercialización inicial estará concentrada en mercados del Golfo.

Los vehículos fueron pensados para operar en condiciones de calor extremo. Incorporan superficies vidriadas con tratamiento térmico, techos reflectantes y sistemas que reducen la temperatura interior, clave en regiones donde el verano supera los 40°C.

El diseño exterior incorpora líneas rectas, perfil bajo y puertas de apertura vertical, además de prescindir del tradicional pilar B. La ingeniería estructural compensa esta ausencia con materiales de alta resistencia, según detalló la compañía.

Tecnología, potencia y autonomía

Los nuevos modelos eléctricos utilizan una batería de 112 kWh con arquitectura de 800 voltios, lo que permite recargas rápidas: del 10% al 80% en unos 30 minutos. La autonomía declarada alcanza hasta 670 kilómetros en el sedán y 560 km en el SUV, bajo el ciclo NEDC.

En términos de rendimiento, la versión inicial contará con 850 CV y tracción integral, con aceleraciones de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos. La marca anticipó además variantes más extremas, con cifras superiores a los 1.100 CV.

El desarrollo involucra a proveedores internacionales: la croata Rimac aportará el motor trasero, Hyundai Transys los delanteros, mientras que BMW colaboró en la ingeniería general. Foxconn, en tanto, provee la arquitectura eléctrica y los sistemas digitales.

Un diseño adaptado al clima extremo

Los vehículos fueron pensados para operar en condiciones de calor extremo. Incorporan superficies vidriadas con tratamiento térmico, techos reflectantes y sistemas que reducen la temperatura interior, clave en regiones donde el verano supera los 40°C.

Los primeros modelos apuntan al segmento premium: el sedán mide 5,26 metros y el SUV 5,02 metros, ambos con una distancia entre ejes de 3,20 metros. Su comercialización inicial estará concentrada en mercados del Golfo.

En el interior, se destaca una pantalla curva de 48 pulgadas con resolución 8K, acompañada por otros displays para conductor y pasajeros, además de sistemas avanzados de conectividad y asistencia.

La producción se realizará en el complejo industrial de Ceer dentro del cluster automotor de King Abdullah Economic City. La fabricación en serie comenzará en enero de 2027, con las primeras entregas previstas para marzo.

El plan a largo plazo contempla alcanzar un 45% de integración local hacia 2034 y ampliar la oferta con nuevos modelos, incluidos eléctricos, híbridos enchufables y también vehículos de combustión, para abastecer mercados de Medio Oriente y África del Norte.