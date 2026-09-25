El Gobierno porteño ratificó la continuidad del marco de incentivos fiscales para los autos eléctricos dentro del proyecto de Ley de Presupuesto presentativo del próximo ejercicio.
Patentes para híbridos y eléctricos en CABA: cómo quedan las exenciones con la nueva ley
La iniciativa oficial busca afianzar el parque automotor sustentable mediante facilidades económicas diseñadas para quienes elijan tecnologías limpias.
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En medio del anuncio de reestructuración general de alícuotas para el parque automotor, la Ciudad confirmó que mantendrá el esquema de tasa cero y reducciones progresivas para potenciar la penetración de unidades de bajas o nulas emisiones.
La normativa diferencia con claridad el tratamiento impositivo entre las tecnologías 100% eléctricas (BEV) y las híbridas (HEV/PHEV), asegurando previsibilidad para los usuarios que buscan migrar hacia alternativas más eficientes y de menor impacto ambiental.
Esquema de exenciones y escala gradual por tipo de motorización
El tratamiento tributario para las tecnologías ecológicas queda estructurado de la siguiente forma en el distrito porteño:
- Vehículos 100% eléctricos: Continuarán con la exención del 100% del impuesto a las Patentes de manera permanente, sin límite de tiempo respecto de su año de empadronamiento.
- Vehículos híbridos (Años 1 y 2): Mantendrán el beneficio de costo cero total durante los primeros 24 meses posteriores a su patentamiento inicial.
- Vehículos híbridos (Años 3 al 5): A partir del tercer año de uso, comenzarán a tributar bajo un esquema de cobro progresivo y escalonado que incrementa el porcentaje anual de la cuota.
- Vehículos híbridos (A partir del año 6): Alcanzado el sexto año de radicación, pasan a abonar la alícuota completa correspondiente a su tramo de valuación.
Un estímulo clave para el desarrollo del parque ecológico
La ratificación de esta política busca consolidar a la Capital Federal como el centro urbano con mayor incentivo a la electrificación del transporte privado en el país.
La medida se combina además con los alivios impositivos generales, donde el 50% del padrón total de la Ciudad verá una reducción efectiva en la boleta bimestral, el 40% mantendrá su costo congelado y un 10% adicional (unidades con más de 20 años de antigüedad) pasará a estar exento del pago.