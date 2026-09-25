Patentes para híbridos y eléctricos en CABA: cómo quedan las exenciones con la nueva ley + Agregar ámbito en









La iniciativa oficial busca afianzar el parque automotor sustentable mediante facilidades económicas diseñadas para quienes elijan tecnologías limpias.

La movilidad sustentable en CABA también se ve beneficiada por la baja de Patentes Depositphotos

El Gobierno porteño ratificó la continuidad del marco de incentivos fiscales para los autos eléctricos dentro del proyecto de Ley de Presupuesto presentativo del próximo ejercicio.

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En medio del anuncio de reestructuración general de alícuotas para el parque automotor, la Ciudad confirmó que mantendrá el esquema de tasa cero y reducciones progresivas para potenciar la penetración de unidades de bajas o nulas emisiones.

La normativa diferencia con claridad el tratamiento impositivo entre las tecnologías 100% eléctricas (BEV) y las híbridas (HEV/PHEV), asegurando previsibilidad para los usuarios que buscan migrar hacia alternativas más eficientes y de menor impacto ambiental.

Esquema de exenciones y escala gradual por tipo de motorización El tratamiento tributario para las tecnologías ecológicas queda estructurado de la siguiente forma en el distrito porteño:

Vehículos 100% eléctricos: Continuarán con la exención del 100% del impuesto a las Patentes de manera permanente, sin límite de tiempo respecto de su año de empadronamiento.

Continuarán con la de manera permanente, sin límite de tiempo respecto de su año de empadronamiento. Vehículos híbridos (Años 1 y 2): Mantendrán el beneficio de costo cero total durante los primeros 24 meses posteriores a su patentamiento inicial. Los vehículos 100% eléctricos continuarán con la exención del 100% del impuesto a las Patentes de manera permanente, sin límite de tiempo respecto de su año de empadronamiento. Imagen: Freepik Vehículos híbridos (Años 3 al 5): A partir del tercer año de uso, comenzarán a tributar bajo un esquema de cobro progresivo y escalonado que incrementa el porcentaje anual de la cuota.

A partir del tercer año de uso, comenzarán a tributar bajo un que incrementa el porcentaje anual de la cuota. Vehículos híbridos (A partir del año 6): Alcanzado el sexto año de radicación, pasan a abonar la alícuota completa correspondiente a su tramo de valuación. Un estímulo clave para el desarrollo del parque ecológico La ratificación de esta política busca consolidar a la Capital Federal como el centro urbano con mayor incentivo a la electrificación del transporte privado en el país.

La medida se combina además con los alivios impositivos generales, donde el 50% del padrón total de la Ciudad verá una reducción efectiva en la boleta bimestral, el 40% mantendrá su costo congelado y un 10% adicional (unidades con más de 20 años de antigüedad) pasará a estar exento del pago.