El nuevo criterio para comprar un auto en Argentina: consumo, autonomía y costo de mantenimiento

La elección de un 0km ya no se limita al precio y el equipamiento: el gasto mensual gana protagonismo y altera la competencia entre marcas.

La compra de un auto 0km ingresa en una nueva etapa de elección

La decisión de compra de un auto en la Argentina entró en una nueva etapa. A los factores tradicionales como precio, motor o tamaño, ahora se suma una variable que gana cada vez más peso: cuánto cuesta mantenerlo y usarlo todos los meses . Ese giro empieza a reconfigurar el mapa automotor.

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Durante 2026, los vehículos electrificados mostraron un avance inédito. En el primer semestre se superaron las 42.000 unidades patentadas , con un crecimiento que multiplica varias veces los niveles del año anterior.

Más allá del volumen, el dato relevante es el cambio en la demanda: los usuarios comenzaron a diversificar sus elecciones , con mayor presencia de híbridos enchufables y una fuerte irrupción de modelos de origen chino, que ampliaron la oferta disponible en el mercado local.

Durante años, la lógica indicaba que un auto más chico era sinónimo de menor gasto. Hoy ese criterio quedó desactualizado. La electrificación permitió que SUV medianos logren consumos muy bajos , incluso comparables con vehículos compactos.

Esto genera un cambio directo en la decisión de compra: un modelo más grande, mejor equipado y familiar puede resultar igual o más eficiente que uno pequeño , algo impensado tiempo atrás.

Qué variables pesan hoy en la compra

El valor de lista sigue siendo importante, pero dejó de ser el único eje de análisis. En la actualidad, los compradores evalúan una combinación más amplia de factores:

Consumo: la eficiencia energética pasó a ser central en la comparación.

Autonomía: cuánto puede recorrer sin recargar o repostar.

Mantenimiento: el costo a lo largo de los primeros años.

Garantía: clave en tecnologías nuevas.

Tecnología: sistemas de asistencia, seguridad y conectividad.

Reventa: la capacidad de conservar valor en el tiempo.

El resultado es claro: un vehículo más caro puede ser más conveniente si reduce el gasto cotidiano.

China acelera la competencia

La llegada masiva de vehículos electrificados de origen chino modificó el equilibrio del mercado. Marcas que antes tenían baja presencia comenzaron a ofrecer productos con alto nivel de equipamiento y distintas soluciones de electrificación, desde híbridos hasta eléctricos puros.

Esto elevó el nivel de competencia y amplió las opciones. Hoy conviven en una misma búsqueda modelos japoneses, europeos, brasileños y chinos, con tecnologías que, aunque similares en concepto, difieren en funcionamiento y eficiencia.

Dentro de este nuevo escenario, los PHEV (híbridos enchufables) aparecen como una de las alternativas con mayor crecimiento. Pexels

El híbrido enchufable gana protagonismo

Dentro de este nuevo escenario, los PHEV (híbridos enchufables) aparecen como una de las alternativas con mayor crecimiento.

Su propuesta combina dos mundos: permiten circular en modo 100% eléctrico en trayectos diarios y mantener un motor de combustión para viajes largos. Para muchos usuarios, esto representa un equilibrio ideal entre eficiencia y autonomía.

Un dato clave que suele pasarse por alto

El consumo por sí solo ya no alcanza para comparar. Existe otro factor determinante: la capacidad del tanque.

Dos autos pueden tener cifras similares de eficiencia, pero el que tenga mayor tanque ofrecerá más autonomía total. Por eso, el análisis más completo surge de combinar tres variables: consumo promedio, tamaño del tanque y alcance real.

Las pick ups, ante su próximo desafío

La electrificación también empieza a llegar a las camionetas. Marcas como Ford, Toyota y Volkswagen ya trabajan en diferentes soluciones para sus pick ups, desde sistemas híbridos hasta variantes más avanzadas.

Sin embargo, el desafío es mayor que en autos o SUV. Una pick-up debe mantener capacidad de carga, resistencia y desempeño en condiciones exigentes, lo que vuelve más compleja su adaptación a nuevas tecnologías.

En este nuevo escenario, el mercado argentino se encamina hacia una transformación donde la eficiencia y el costo de uso serán tan decisivos como el precio de compra.