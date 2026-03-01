Siete automotrices activan revisión en distintos vehículos por airbags fallados: cuáles son las marcas y modelos + Seguir en









Stellantis Argentina reforzó la comunicación de su campaña preventiva que abarca modelos fabricados entre 2004 y 2019 y contempla reemplazos gratuitos en concesionarios oficiales.

Varios modelos comercializados en el país serán revisados por fallas en los airbags Depositphotos

El grupo Stellantis Argentina volvió a insistir en la revisión preventiva de vehículos equipados con airbags de la firma Takata, en el marco de una de las mayores campañas de recall de la industria mundial.

La falla de origen detectada puede generar la degradación del inflador y representar un riesgo para los ocupantes en caso de activación.

Qué unidades están afectadas a la revisión La acción involucra unidades de Fiat, Citroën, DS, Jeep, Chrysler, Dodge y Ram comercializadas en el país entre 2004 y 2019. Entre los modelos alcanzados figuran Fiat Palio, Fiat Uno, Fiat Grand Siena, Fiat Fiorino; Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Citroen C4, Citroen C4 Lounge; DS3, DS4, DS5; Chrysler 300C, Jeep Wrangler y Ram 2500.

jeep Jeep Wrangler, modelo que integra la lista. Los propietarios deben verificar si su unidad está incluida mediante el dominio o número de chasis (VIN) en los canales oficiales de cada marca o llamando al 08003337070. Si corresponde el reemplazo, el cambio del airbag se realiza sin costo.

Como incentivo, el grupo ofrece un beneficio de $100.000 en productos y servicios de posventa para quienes concreten la intervención.