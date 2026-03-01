Luego de un año histórico en volumen, el segmento de autos usados comenzó 2026 con señales de ajuste. En enero se comercializaron 153.070 unidades, casi un 10% menos que en igual mes del año pasado, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
Diez autos usados por menos de $15 millones en la Argentina: marcas, modelos y precios
Tras un 2025 histórico, el segmento de segunda mano arranca el año con más competencia y precios que buscan reacomodarse. Estas son las opciones más accesibles del mercado.
-
Tesla acusada de publicidad engañosa: cuales son los argumentos por los cuáles podría suspenderse su licencia de venta
-
Siete automotrices activan revisión en distintos vehículos por airbags fallados
La mayor oferta, la presión de precios y el desembarco de nuevas marcas configuran un escenario más competitivo.
En este contexto, todavía se consiguen vehículos por debajo de los $15 millones, principalmente modelos con antigüedad hasta 2015 y valores promedio de mercado relevados por la CCA.
Los 10 autos más baratos por menos de $15 millones
1. Fiat Uno 3p 1.3 Fire – $8.083.000
2. Volkswagen Gol 3p 1.4 Power – $8.614.000
3. Fiat Palio 3p 1.4 Fire – $8.643.000
4. Citroën C3 5p 1.5 Origine – $9.304.000
5. Renault Sandero 5p 1.6 – $10.418.000
6. Nissan March 5p 1.6 Active – $10.535.000
7. Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up! – $11.139.000
8. Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS – $11.198.000
9. Volkswagen Fox – $11.300.000
10. Toyota Etios X – $13.267.000
Se trata de modelos consolidados en el mercado local, con buena disponibilidad de repuestos y costos de mantenimiento relativamente bajos. En un 2026 que promete más competencia y presión sobre los valores, estos vehículos siguen siendo referencia dentro del segmento de entrada de gama.
Dejá tu comentario