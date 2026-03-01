Diez autos usados por menos de $15 millones en la Argentina: marcas, modelos y precios + Seguir en









Tras un 2025 histórico, el segmento de segunda mano arranca el año con más competencia y precios que buscan reacomodarse. Estas son las opciones más accesibles del mercado.

Los autos usados van por un 2026 superador

Luego de un año histórico en volumen, el segmento de autos usados comenzó 2026 con señales de ajuste. En enero se comercializaron 153.070 unidades, casi un 10% menos que en igual mes del año pasado, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La mayor oferta, la presión de precios y el desembarco de nuevas marcas configuran un escenario más competitivo.

En este contexto, todavía se consiguen vehículos por debajo de los $15 millones, principalmente modelos con antigüedad hasta 2015 y valores promedio de mercado relevados por la CCA.

volkswagen-gol-power-1-6-2003-2009-traseira-1440x1080.jpg El Gol Power continúa vigente entre los más buscados y económicos. Los 10 autos más baratos por menos de $15 millones 1. Fiat Uno 3p 1.3 Fire – $8.083.000

2. Volkswagen Gol 3p 1.4 Power – $8.614.000

3. Fiat Palio 3p 1.4 Fire – $8.643.000 4. Citroën C3 5p 1.5 Origine – $9.304.000 5. Renault Sandero 5p 1.6 – $10.418.000 6. Nissan March 5p 1.6 Active – $10.535.000 7. Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up! – $11.139.000 8. Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS – $11.198.000 9. Volkswagen Fox – $11.300.000 10. Toyota Etios X – $13.267.000 Se trata de modelos consolidados en el mercado local, con buena disponibilidad de repuestos y costos de mantenimiento relativamente bajos. En un 2026 que promete más competencia y presión sobre los valores, estos vehículos siguen siendo referencia dentro del segmento de entrada de gama.