Automotriz japonesa cambia su esquema de distribución en Argentina

La marca cerró acuerdos con dos grupos empresarios para hacerse cargo de la comercialización de vehículos, repuestos y accesorios en el país. El traspaso de la operación se concretará antes de finalizar 2026.

Nissan anunció un cambio en su estructura comercial en Argentina tras firmar los acuerdos definitivos con Grupo SIMPA y Grupo Tagle , que asumirán la distribución de vehículos, repuestos y accesorios de la marca en el mercado local. La operación todavía está sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en los contratos.

El traspaso efectivo se realizará antes de que termine 2026 y permitirá dar continuidad a las operaciones de la compañía, al desarrollo de su portfolio y a los servicios destinados a los clientes.

Con este nuevo esquema, ambos grupos tendrán a su cargo la representación de Nissan en Argentina , apoyándose en la actual red de concesionarios y en la estructura de atención y postventa. La compañía aseguró que durante el proceso de transición se mantendrán los servicios habituales.

Los clientes continuarán teniendo acceso al portfolio actual y futuro de vehículos , garantía, repuestos, accesorios, servicios de postventa, líneas de atención, Nissan Plan de Ahorro y concesionarios distribuidos en todo el territorio nacional.

El cambio forma parte de la estrategia global Re , presentada en mayo de 2025, cuyo objetivo es mejorar la competitividad, incrementar la eficiencia y avanzar hacia una estructura operativa más ágil y sostenible.

La automotriz japonesa destacó que la incorporación de Grupo SIMPA y Grupo Tagle permitirá combinar la experiencia internacional de Nissan con el conocimiento del mercado argentino y la trayectoria de ambos grupos empresarios.

La automotriz japonesa destacó que la incorporación de Grupo SIMPA y Grupo Tagle permitirá combinar la experiencia internacional de Nissan con el conocimiento del mercado argentino y la trayectoria de ambos grupos empresarios.

“La firma de estos acuerdos marca un paso importante en la evolución de nuestro negocio en Argentina. Estamos convencidos de que la combinación de las capacidades globales de Nissan con la experiencia y el conocimiento local de Grupo SIMPA y Grupo Tagle contribuirá a fortalecer nuestra operación”, afirmó Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina.

El ejecutivo también señaló que el nuevo esquema permitirá asegurar la continuidad de la marca y mantener la oferta de productos, servicios y experiencias para los clientes.

A partir de la consolidación del cambio, la operación argentina pasará a formar parte de Nissan Importers Business Unit (NIBU), la unidad de negocios de Nissan LATAM que administra más de 30 mercados de importadores en la región.

La compañía señaló que esta integración permitirá mantener las bases para el desarrollo de la marca en Argentina y reafirmó su compromiso de largo plazo con el mercado local. El nuevo modelo de distribución también apunta a acompañar la evolución de la demanda y sostener la incorporación de productos, tecnologías y servicios.

De esta manera, Nissan avanza hacia una nueva etapa de su operación argentina, con foco en una estructura comercial más eficiente y en la continuidad de la atención a sus clientes y socios de negocio.