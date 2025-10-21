Avance imparable de los autos eléctricos: cuáles son los países que lideran el mercado







Según la Agencia Internacional de Energía, para 2030, uno de cada tres vehículos nuevos vendidos en el mundo será 100% a batería, consolidando un cambio estructural en la industria automotriz.

Los autos eléctricos dominan el mundo automotor

La revolución de los vehículos eléctricos (EV) no se detiene y cada vez más países aceleran su transición hacia la movilidad sustentable.

China, Europa y Estados Unidos concentran gran parte de las ventas mundiales, mientras que América Latina empieza a mostrar un creciente interés, impulsado por incentivos y nuevas propuestas de modelos eléctricos. Así lo revela la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Avance imparable de los autos eléctricos: cuáles son los países que marcan el rumbo mundial En China, líder global del sector, se vendieron más de 9 millones de EV en 2024, equivalentes a más del 55% del total mundial. La combinación de una amplia oferta de modelos, redes de carga en expansión y políticas de subsidios hace que incluso los microvehículos urbanos sean cada vez más accesibles. Marcas locales como BYD, NIO, XPeng y Geely dominan el mercado, mientras Tesla, Volkswagen y BMW también ganan presencia.

Europa se mantiene como el segundo mercado más relevante, con unos 3,2 millones de autos eléctricos vendidos el año pasado. Países como Noruega, Suecia y Países Bajos lideran la penetración de EV, mientras Alemania encabeza en volumen absoluto, seguida de Reino Unido y Francia.

byd-nueva.jpg BYD, líder mundial en vehículos eléctricos. Foto: Getty La Unión Europea continúa su plan de eliminar la venta de autos a combustión a partir de 2035.

En Estados Unidos, las ventas superaron los 1,4 millones de unidades, impulsadas por Tesla, Ford, GM y Rivian, con créditos fiscales y programas de apoyo a la producción de baterías que fortalecen el sector. América Latina todavía representa una fracción del mercado global, pero Brasil, México, Chile y Colombia registran un crecimiento sostenido gracias a incentivos fiscales y a la llegada de modelos chinos. Según la IEA, para 2030, uno de cada tres vehículos nuevos vendidos en el mundo será eléctrico, consolidando un cambio estructural en la industria automotriz.