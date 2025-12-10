CFMOTO pisa fuerte en la Argentina con la llegada de las nuevas 675SR-R y 675NK + Seguir en









Ambos modelos consolidan la visión de la marca: productos con diseño actual, tecnología avanzada y terminaciones de nivel superior, orientados a un público cada vez más exigente.

CFMOTO continúa apostando a su crecimiento regional

CFMOTO presentó oficialmente dos incorporaciones que marcan un nuevo capítulo en su crecimiento regional: la 675SR-R, una deportiva con foco en la performance, y la 675NK, una naked moderna pensada para el uso cotidiano. Con estas novedades, la marca refuerza su estrategia de posicionamiento en uno de los espacios más disputados del país.

La 675SR-R irrumpe como una propuesta orientada al máximo desempeño, con líneas afiladas y un trabajo aerodinámico que remite directamente al mundo de la competición. Equipa un motor tricilíndrico de última generación, diseñado para entregar potencia de manera progresiva y ofrecer una aceleración contundente. Se complementa con un completo paquete tecnológico que incluye iluminación full LED, tablero TFT y asistencias electrónicas enfocadas en mejorar el control del piloto. Su chasis, las suspensiones y el sistema de frenos fueron ajustados para garantizar estabilidad y precisión tanto en pista como en asfalto abierto.

CFMOTO-6751-1024x682-vaa Con estas novedades, la marca refuerza su estrategia de posicionamiento en uno de los espacios más disputados del país. En el otro extremo del catálogo, la 675NK se posiciona como una naked equilibrada, con estética urbana, postura cómoda y una dinámica pensada para quienes buscan agilidad sin resignar equipamiento. También utiliza un propulsor tricilíndrico, acompañado por suspensiones de alta calidad y frenos con ABS, asegurando confianza en distintas superficies. Se suma una pantalla TFT, iluminación LED y una configuración ideal para alternar entre ciudad y rutas cortas.

Cuánto cuestan los nuevos modelos de CFMOTO Las 675SR-R y 675NK estarán disponibles en la red de concesionarios oficiales desde XXXX, con distintas combinaciones de colores. Los precios sugeridos son: 675SR-R $18.605.990 y 675NK $17.790.990.

“La llegada de la 675SR-R y la 675NK representa un avance clave en nuestro camino de consolidación dentro del mercado argentino. Son modelos que muestran la madurez de CFMOTO como marca: innovación, calidad y una identidad que se fortalece cada año. Apostamos a ofrecer lo que hoy buscan los motociclistas: tecnología, diseño y una experiencia de manejo distinta”, destacó Micaela Fernandes da Cruz, Brand Manager de CFMOTO Argentina.

