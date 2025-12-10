La ofensiva china acelera la renovación del mercado automotor sudamericano: cuál es la marca líder

La presencia de automotrices chinas en Sudamérica se expande a un ritmo que obliga a reconfigurar los mapas comerciales de la región. Si bien los vehículos eléctricos todavía representan una porción acotada del total de ventas, su avance es firme y sostenido, impulsado por nuevos corredores logísticos, precios competitivos y una oferta cada vez más diversificada.

Perú se convirtió en una pieza clave de esta estrategia. Entre enero y septiembre se comercializaron 135.394 vehículos nuevos , con 7.256 unidades híbridas y eléctricas , una cifra inédita que refleja un salto del 44 % respecto del año pasado, según la asociación automotriz local. El motor de este crecimiento es el megapuerto de Chancay , levantado dentro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Con la reducción a la mitad de los tiempos de envío desde Asia , el puerto funciona como puerta de entrada para BYD, Chery y Geely , que ahora pueden distribuir unidades hacia Chile, Ecuador y Colombia con mayor rapidez. Prueba de ello fue el primer transbordo de 250 autos rumbo a Chile , mercado donde las marcas chinas ya capturan un 33 % del total vendido.

La expansión tiene un claro protagonista: BYD , que lidera la electromovilidad en Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay , y que en Perú abrirá su cuarto concesionario en Lima antes de fin de año. La marca dio además un paso estratégico en octubre con su desembarco oficial en la Argentina , donde inicia operaciones pese al complejo panorama económico. Su llegada se suma a la de otras automotrices chinas (como Chery, JAC y Geely ) que ya operan con redes de importadores y están entrando en el mercado de híbridos y eléctricos a través de alianzas locales.

En Uruguay , el avance chino es aún más visible: BYD se ubicó como la tercera marca más vendida del país (contando eléctricos y a combustión), solo detrás de Chevrolet y Hyundai. Desde 2023, la participación de las automotrices chinas se duplicó y hoy alcanza el 22 % , con precios de entrada desde los US$ 19.000 en modelos 100% eléctricos.

A nivel regional, la electromovilidad empieza a mostrar cifras consistentes. La Agencia Internacional de Energía estima que la cuota de eléctricos se duplicó en 2024 , llegando a alrededor del 4 % . Los países con mejores desempeños son Chile (10,6 % de los registros en septiembre), Brasil (9,4 % en agosto) y un notable Uruguay (28 % en el tercer trimestre) . Lejos quedan los niveles de Europa y China —donde más de la mitad de los autos nuevos son eléctricos— y muy por encima de mercados como Japón y Estados Unidos.

El caso de Brasil ilustra otro frente de la avanzada china. Además de importar grandes volúmenes (incluidos los 22.000 vehículos que llegaron en el portavehículos más grande del mundo), el país comenzó a atraer inversiones industriales. BYD inició el ensamblaje de eléctricos en la ex planta de Ford en Bahía y Great Wall Motors (GWM) puso en marcha una línea parcial en una antigua instalación de Mercedes-Benz. Sin embargo, sindicatos e industriales brasileños reclaman que la competencia china se apoya en barreras arancelarias bajas y genera empleo limitado, motivo por el cual el gobierno comenzó a restablecer aranceles que llegarán al 35 % en julio de 2026.

Detrás de esta expansión hay una combinación de factores: una fuerte guerra de precios dentro de China, excedentes productivos que buscan destino y una estrategia basada en financiamiento accesible, asociaciones locales y una logística regional que ganó eficiencia gracias a puertos como Chancay en Perú y Vitória en Brasil.

Con entregas más rápidas, redes de concesionarios en crecimiento y cuotas de mercado en alza, los fabricantes chinos —BYD, Chery, Geely, GWM y JAC— están definiendo una nueva etapa del mercado sudamericano. Una etapa en la que la movilidad eléctrica deja de ser marginal y en la que Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú empiezan a recibir modelos más accesibles, impulsados por la mayor potencia exportadora del sector.

El mercado automotor argentino se reconfigura con la llegada de marcas chinas

La llegada de vehículos eléctricos chinos está reconfigurando el mercado argentino. Marcas que hoy lideran la transición global hacia la electromovilidad (entre ellas BYD, Chery, Geely) comenzaron a ganar peso en el país y ya aparecen entre las opciones más económicas del segmento 0km.

El avance no es menor: la competencia por precio se intensificó con el ingreso de modelos que aprovecharon la eliminación del arancel extrazona. Esa modificación abrió la puerta a autos más accesibles que empezaron a desplazar a propuestas tradicionales. El efecto se vio rápidamente en las estadísticas: en las dos primeras semanas de noviembre, las automotrices chinas captaron alrededor del 4 % del mercado, un crecimiento notable si se compara con el limitado 1 % que tenían a comienzos de 2025.

Entre las novedades más visibles sobresalen dos modelos. El JMEV Easy 3, distribuido por el grupo GWM, se transformó en el eléctrico chino más barato del país, con un precio de u$s18.900, compitiendo incluso con unidades de producción regional. Su formato urbano y su costo reducido lo posicionan como una alternativa para quienes buscan su primer vehículo. Por su parte, el JAC S2 se consolidó como el SUV más económico, con un valor de u$s19.900, una combinación que aceleró su adopción entre quienes quieren acceder a un modelo más grande sin dar un salto presupuestario mayor.

El crecimiento de la oferta también se explica por un escenario favorable: la quita del arancel del 35 % a los vehículos eléctricos e híbridos importados y los incentivos fiscales que algunas provincias suman para reducir aún más el valor final. En paralelo, marcas como MG, BAIC y Lynk&Co incrementaron su presencia y ampliaron el abanico de opciones.

Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos. La red de carga sigue siendo limitada fuera del AMBA, lo que impulsa a muchos usuarios hacia los híbridos por su mayor autonomía en viajes largos. Mientras China mantiene su liderazgo global en producción y exportación de vehículos electrificados, la Argentina deberá avanzar en infraestructura, reglas de incentivo y articulación industrial si quiere sostener el crecimiento de esta nueva etapa de la movilidad.