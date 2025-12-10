Los autos importados más accesibles en la Argentina: precios, modelos y tendencias

Entre enero y noviembre, se inscribieron 556.500 vehículos y utilitarios livianos: de ese total, 334.000 unidades llegaron mayormente desde Brasil (49%) y de otros orígenes (11%), mientras que 222.500 modelos fueron de producción local.

En la Argentina, el mapa actual de patentamientos muestra una fuerte presencia de vehículos del exterior. Hoy, 6 de cada 10 autos nuevos provienen de otros países , mientras que el 40% restante sale de las ocho plantas que operan en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Entre enero y noviembre , se inscribieron 556.500 autos y utilitarios livianos : de ese total, 334.000 unidades llegaron mayormente desde Brasil (49%) y de otros orígenes (11%), mientras que 222.500 vehículos fueron de producción local. Si se analiza la composición de cada modelo, surge otro dato relevante: como cerca de la mitad de las autopartes de los autos argentinos también se importa, se podría afirmar —a modo ilustrativo— que apenas 111.000 cero kilómetro vendidos en 2025 son íntegramente nacionales.

Este escenario derriba una idea instalada: los autos importados no ponen en riesgo el empleo del sector. De hecho, el 85% de los vehículos extranjeros comercializados en el país son traídos por las mismas marcas que fabrican en Argentina , por lo que las ventas al exterior, especialmente al mercado brasileño, resultan esenciales para sostener la actividad y la competitividad de la industria.

Tampoco es cierto que lo importado sea sinónimo de lujo. El ranking de los modelos más económicos lo confirma: solo dos entre los diez más accesibles se producen en el país , mientras que siete son brasileños y uno proviene de China .

El citycar que volvió al país a fines de 2024 continúa liderando como el auto más barato disponible. Fabricado en Brasil, conserva dos alternativas con el mismo valor, una enfocada en el uso urbano y otra con un estilo más aventurero.

2. Fiat Mobi Trekking – $26.643.000

El otro citycar del segmento A también llega desde Brasil. Tras su regreso en 2024, primero como modelo exclusivo de plan de ahorro, hoy se comercializa de manera tradicional manteniendo su perfil juvenil y de bajo mantenimiento.

3. Hyundai HB20 Comfort Plus – $27.600.000

Llegado a la Argentina en 2025, el compacto brasileño se destaca por su nivel de seguridad y por ofrecer carrocerías hatchback y sedán en el segmento B a un precio de entrada competitivo.

4. Fiat Argo Drive 1.3 MT – $29.774.000

Fabricado en Brasil, el Argo comparte plataforma y motorización con el Cronos argentino, pero en versión hatchback. Desde mayo de 2025 volvió a ocupar un lugar clave entre los compactos sin baúl.

5. Citroën C3 VTi Feel – $30.790.000

Producido dentro del programa CCubo, el C3 renovó su propuesta este año con versiones más ajustadas al mercado local, lo que lo ubicó entre las opciones más económicas de su franja.

6. Chevrolet Onix y Onix Plus – $30.887.900

El hatch y el sedán brasileños de GM recibieron mejoras interiores y exteriores en 2025. Todas las versiones están impulsadas por el motor turbo 1.0, uno de sus principales atributos.

7. Citroën Basalt VTi Live – $31.670.000

El segundo modelo del programa CCubo destaca por ser el B-SUV más accesible del mercado y el único SUV Coupé dentro de este rango de precios. Tiene variantes aspiradas y turbo, con cajas manual y automática.

8. Toyota Yaris XS – $32.473.000

Hecho en Brasil, reemplazó al Etios tras su discontinuación. Actualmente solo se comercializa en versión hatchback y todas sus configuraciones incorporan caja automática CVT.

9. Fiat Strada Freedom Cabina Simple – $32.610.000

La pick-up compacta importada de Brasil sigue siendo el utilitario más económico. Ahora incorpora el motor FireFly 1.3 de 99 CV y se ofrece con caja manual.

10. Nissan Versa Sense MT – $33.459.000

El único modelo no brasileño del Top 10 llega desde México sin aranceles. Su amplia oferta —con cinco versiones y motor 1.6 aspirado— y un baúl de buen tamaño lo posicionan incluso frente a autos del segmento superior.

Otros modelos con precios competitivos