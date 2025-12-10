Toyota reveló los nuevos GR GT y GR GT3, su mayor apuesta de gama deportiva + Seguir en









Gazoo Racing, la división de deportes de motor de la marca japonesa, presentó los flamantes modelos que marcarán tendencia en su oferta deportiva.

Los dos proyectos de Toyota: el GR GT y el GR GT3

Toyota Gazoo Racing (TGR) dio a conocer, en una presentación global, dos proyectos que marcarán el rumbo de su futura oferta deportiva: el GR GT y el GR GT3. Se trata de prototipos que llevan al extremo la premisa de la marca de desarrollar autos de calle inspirados directamente en la competencia, una filosofía que remite a referentes históricos como el Toyota 2000GT y el Lexus LFA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ambos modelos fueron concebidos mediante un trabajo colaborativo encabezado por el presidente de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, junto con pilotos de diferentes niveles. El proceso de creación se centró en un concepto que TGR repite como mantra: diseñar autos tomando como punto de partida al conductor y sus necesidades reales.

GR GT: V8 híbrido con más de 650 CV Pensado como un deportivo de uso cotidiano con ADN de pista, el GR GT prioriza la conexión entre quien maneja y la mecánica. Para eso incorpora un sistema híbrido que combina un V8 biturbo 4.0 de nueva generación —el primero de Toyota destinado a producción— con un motor eléctrico montado en la transmisión.

Potencia combinada: más de 650 CV DIN (en desarrollo)

Torque máximo: arriba de 850 Nm (en desarrollo) El V8 adopta un esquema “Hot V”, con los dos turbos ubicados en el valle de la V, lo que reduce el retraso de respuesta y mejora la compacidad del conjunto.

Tres pilares técnicos El desarrollo del GR GT se apoyó en tres ejes centrales:

Centro de gravedad muy bajo , gracias a la disposición de los componentes principales.

Peso contenido y estructura rígida , con el primer chasis de aluminio completo desarrollado por Toyota y paneles en CFRP .

Aerodinámica definida antes que el diseño, privilegiando gestión del flujo de aire y refrigeración. toyota-presenta-el-gr-gt(1) El tren motriz utiliza un transeje trasero con motor delantero y caja longitudinal, logrando una distribución de peso 45:55. El tren motriz utiliza un transeje trasero con motor delantero y caja longitudinal, logrando una distribución de peso 45:55. La transmisión automática de 8 velocidades emplea un embrague húmedo que ofrece reacciones similares a las de una caja manual. GR GT3: competición pura El GR GT3, derivado del GR GT, fue desarrollado directamente para cumplir con las normas FIA GT3. Está orientado a equipos y pilotos que buscan rendimiento inmediato y facilidad de conducción. TGR también prepara un programa completo de asistencia para clientes que compitan con este modelo. Pruebas y llegada al mercado Los prototipos fueron evaluados con simuladores desde la etapa temprana del proyecto y luego en pistas icónicas como Fuji Speedway y Nürburgring, además de rutas abiertas. Tanto el GR GT como el GR GT3 continuarán en fase de desarrollo de cara a su lanzamiento previsto para 2027.