Autos y motos 0km más baratos: qué implica la eliminación de impuestos del Gobierno al sector automotor + Seguir en









La administración nacional prepara un paquete tributario que apunta a bajar el costo de vehículos y dinamizar la actividad económica mediante la eliminación de gravámenes y nuevos incentivos a la inversión.

Nación evalúa sacar más impuestos a los valores de los autos y motos

El Gobierno trabaja en un amplio capítulo impositivo que incluye una medida central para el sector automotor: la eliminación de impuestos internos aplicados a autos y motos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El objetivo es claro: reducir los precios finales para consumidores y empresas, impulsar la demanda y mejorar la competitividad de toda la cadena. La propuesta se enmarca en una reforma más amplia que busca alivianar cargas tributarias en distintos rubros y favorecer nuevas inversiones.

Según adelantó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el paquete contempla importantes recortes de tributos que hoy encarecen bienes y servicios. Entre ellos, los gravámenes internos que afectan a vehículos automotores, motocicletas, electrónicos y otros productos. Aunque aún no se presentó el texto definitivo, un borrador circulado entre compañías ya delineaba la intención del Gobierno: quitar presiones impositivas para dinamizar sectores clave.

Qué pasará con los impuestos internos en los autos autos y motos En el caso específico de autos y motos, la eliminación de impuestos internos representa una baja directa en los valores de venta, lo que podría traducirse en mayor accesibilidad, más movimiento en concesionarias y un incentivo adicional para empresas de alquiler de vehículos.

autos concesionarias 0km La propuesta se enmarca en una reforma más amplia que busca alivianar cargas tributarias en distintos rubros y favorecer nuevas inversiones. Depositphotos De concretarse, la medida también impactaría en el mercado de usados y en los servicios vinculados.

Si bien resta la confirmación oficial de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía, la industria automotriz sigue de cerca estos cambios, dado que significarían uno de los alivios tributarios más relevantes de los últimos años para el sector.

Temas Autos

Motos

impuesto