BMW Motorrad Argentina lanzó la BMW R 12 G/S, la enduro retro ideal para salir a disfrutar

Inspirada en la histórica R 80 G/S (la moto que marcó el origen de la familia G/S) el nuevo modelo llega al país luego de una destacada recepción global dentro del catálogo dela marca.

La nueva BMW R 12 G/S ya está en el país

BMW Motorrad Argentina presentó la R 12 G/S, un modelo que recupera la esencia clásica del motor bóxer y la transmisión por cardán, combinando estilo retro con tecnología actual.

Equipa un propulsor de 1.170 cc, refrigerado por aire y aceite, que entrega 109 hp y 115 Nm de torque a 6.500 rpm, asociado a una caja de seis marchas. Todo el conjunto se integra en un chasis tubular de acero que le otorga solidez y precisión para distintos tipos de uso.

Con suspensiones de largo recorrido —210 mm delante y 200 mm detrás—, llantas de rayos, asiento plano, amplio ángulo de dirección y modos de conducción, la R 12 G/S fue pensada para explorar rutas, caminos de ripio y también moverse con soltura en ciudad. El faro LED Pro, incluido de serie, refuerza la seguridad nocturna y mantiene la estética del clásico faro redondo. “Muchos clientes la esperan como la heredera natural de la R nineT”, afirmó Gabriel Costa, responsable de BMW Motorrad Argentina.

La gama se estructura en dos líneas: Street, orientada al uso cotidiano, y Rally, que suma el Paquete Enduro Pro con protector de motor, posapiés específicos, neumáticos con tacos, rueda trasera de 18”, modos PRO y elevador de manillar. Cada una ofrece configuraciones como la Night Black Mate, la Light White y las exclusivas Option 719 Sandrover Mate, con estética gris arena y accesorios especiales.

bmw-va Equipa un propulsor de 1.170 cc, refrigerado por aire y aceite, que entrega 109 hp y 115 Nm de torque a 6.500 rpm, asociado a una caja de seis marchas. Precios en Argentina de la nueva BMW R 12 G/S Street Night Black Mate: u$s38.500

Street Light White: u$s39.350

Street Sandrover Mate Option 719: desde u$s43.800

Rally Night Black Mate: u$s39.500

Rally Light White: u$s39.350

Rally Sandrover Mate Option 719: desde u$s43.800 Toda la línea incluye tres años de garantía.

Temas BMW

Motos