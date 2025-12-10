BMW Motorrad Argentina presentó la R 12 G/S, un modelo que recupera la esencia clásica del motor bóxer y la transmisión por cardán, combinando estilo retro con tecnología actual.
BMW Motorrad Argentina lanzó la BMW R 12 G/S, la enduro retro ideal para salir a disfrutar
Inspirada en la histórica R 80 G/S (la moto que marcó el origen de la familia G/S) el nuevo modelo llega al país luego de una destacada recepción global dentro del catálogo dela marca.
Equipa un propulsor de 1.170 cc, refrigerado por aire y aceite, que entrega 109 hp y 115 Nm de torque a 6.500 rpm, asociado a una caja de seis marchas. Todo el conjunto se integra en un chasis tubular de acero que le otorga solidez y precisión para distintos tipos de uso.
Con suspensiones de largo recorrido —210 mm delante y 200 mm detrás—, llantas de rayos, asiento plano, amplio ángulo de dirección y modos de conducción, la R 12 G/S fue pensada para explorar rutas, caminos de ripio y también moverse con soltura en ciudad. El faro LED Pro, incluido de serie, refuerza la seguridad nocturna y mantiene la estética del clásico faro redondo. “Muchos clientes la esperan como la heredera natural de la R nineT”, afirmó Gabriel Costa, responsable de BMW Motorrad Argentina.
La gama se estructura en dos líneas: Street, orientada al uso cotidiano, y Rally, que suma el Paquete Enduro Pro con protector de motor, posapiés específicos, neumáticos con tacos, rueda trasera de 18”, modos PRO y elevador de manillar. Cada una ofrece configuraciones como la Night Black Mate, la Light White y las exclusivas Option 719 Sandrover Mate, con estética gris arena y accesorios especiales.
Precios en Argentina de la nueva BMW R 12 G/S
Street Night Black Mate: u$s38.500
Street Light White: u$s39.350
Street Sandrover Mate Option 719: desde u$s43.800
Rally Night Black Mate: u$s39.500
Rally Light White: u$s39.350
Rally Sandrover Mate Option 719: desde u$s43.800
Toda la línea incluye tres años de garantía.
