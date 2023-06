Chatas y camiones en feria del campo

En ese marco, el stand de Chevrolet tuvo un gran atractivo por la presencia de la flamante pick up Montana, que se lanzó hace pocos días de forma exclusiva por plan de ahorro, y de la nueva S10 Midnight “Special Series” que llegará al país en el segundo semestre del año con una edición limitada de 100 unidades.

Mercedes-Benz Camiones y Buses exhibió sus productos de fabricación nacional, los camiones Atego y Accelo y las novedades de sus servicios de posventa desarrollada en la campaña Kilómetro a Kilómetro.

img_Mercedes-BenzCamionesyBuses14.jpg

“AgroActiva representa para nosotros una instancia de intercambio con los diferentes actores del sector agropecuario, donde podemos compartir y dar a conocer innovaciones tecnológicas y todas las novedades del mercado”, afirmó Gonzalo Rodiño, gerente de Relaciones Institucionales de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Entre los vehículos en exposición se encuentran los camiones Atego de producción nacional; en sus versiones Atego 1729/42 y Atego 1729 S/36. Además se destacó el Actros 2545 LS y las opciones de financiación, seguro y posventa de la compañía.

Modelos

Ford, que es sponsor oficial de la muestra, llevó la nueva Ranger, que se develó por primera vez la semana pasada en la Facultad de Derecho (ver aparte). Toda la familia Raza Fuerte -la línea de pickups - estuvo disponible para que los visitantes pudieran conocerlas en detalle, incluyendo a la Nueva Ranger Raptor diseñada por Ford Performance, la F-150 Lariat, la F-150 Híbrida, la Nueva Maverick Híbrida y la F-150 Raptor.

En un sector específico, se ubicó la familia de los SUV de Ford: Territory, Kuga Híbrida y Bronco Sport. En tanto, Ford Pro, la división de clientes comerciales, expuso la línea Transit.

vwAgroactivastory-6.jpg

En el espacio de Volkswagen, en tanto, se exhibieron 21 vehículos, entre los que sobresalieron la flamante familia SUVW, el nuevo Vento GLI como también el Tiguan Allspace, la gama completa de Amarok y los camiones Volkswagen.

En un stand de 2400 m2 que fue construido respetando la estrategia Way to Zero, se utilizaron maderas de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclado, hierros modulares y partes de containers marítimos ya utilizados en otros espacios e iluminación 100% led. La división Camiones y Buses aprovechó su presencia en Agroactiva 2023 para exhibir la gama de los camiones Volkswagen Delivery, Constellation y su reciente extrapesado, el Meteor.