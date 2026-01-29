Tesla invertirá u$s2.000 millones en la inteligencia artificial de Elon Musk

El desembolso fue anunciado a pesar de la resistencia de gran parte de los inversores. Actualmente, Tesla ya provee baterías para abastecer los centros de datos de xAI, y la IA Grok fue incorporado en algunos de sus vehículos.

La compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, consiguió la semana pasada una ronda de financiación Serie E por u$s20.000 millones de dólares. En las últimas horas, se reveló que entre los principales accionistas se encuentra la empresa automotriz Tesla - también propiedad del magnate sudafricano - quienes destinaron u$s2.000 millones .

Más allá de Tesla, entre los principales inversores de la última ronda de financiación se encuentran: Valor Equity Partners, Fidelity, Qatar Investment Authority, Nvidia y Cisco.

El inicio de 2026 selló el acuerdo circular entre xAI y Tesla , dos de las empresas más importantes del multimilonario Musk. Sin embargo, la inversión no fue sencilla, ya que los accionistas de la automotriz votaron en contra de esta medida.

En detalle, en noviembre del año pasado Tesla presentó una encuesta a los accionistas - no vinculante - en donde consultaron por permisos para que la junta directiva avance en la inversión en xAI. ¿El resultado? Aproximadamente 1.060 millones de votos fueron a favor y 916,3 millones en contra, según informó Bloomberg en ese momento.

A pesar del rechazo de gran parte Tesla avanzó igualmente con la operación y expuso sus fundamentos tanto en la carta a los accionistas como en la presentación de resultados. La compañía justificó la inversión en la convergencia estratégica con xAI y en la coherencia de esa alianza con la última versión de su Plan Maestro .

La justificación de Tesla para invertir en

Según detalla la empresa, la Parte IV del Plan Maestro establece el desarrollo de productos y servicios que integran inteligencia artificial en el mundo físico. En paralelo, xAI se enfoca en soluciones de IA digital de avanzada, como su modelo de lenguaje Grok. “Mientras tanto, xAI está desarrollando productos y servicios de IA digital líderes, como su modelo de lenguaje extenso (Grok) —se lee en la carta a los accionistas—”. En ese marco, y como parte de la estrategia más amplia delineada en esa etapa del plan, ambas compañías firmaron un acuerdo marco vinculado a la inversión.

Desde Tesla explicaron que el convenio se apoya en una relación previa y “proporcionar un marco para evaluar posibles colaboraciones en IA entre las empresas”. Elon Musk ya había confirmado el año pasado que Tesla provee baterías Megapack para abastecer los centros de datos de xAI, y que el chatbot Grok fue incorporado en algunos de sus vehículos.

Durante la presentación de resultados, Musk remarcó que la compañía cuenta con capacidades internas para avanzar por sí sola, aunque dejó abierta la puerta a apoyarse en aliados estratégicos. “Pero si xAI puede ayudar a acelerar nuestro progreso, ¿por qué no deberíamos hacerlo?”, planteó. “Y esa es la razón por la que hemos seguido adelante con esta inversión. Porque forma parte de la iniciativa estratégica”.

ELON MUSK XAI.jpg Musk ya había confirmado el año pasado que Tesla provee baterías Megapack para abastecer los centros de datos de xAI, y que el chatbot Grok fue incorporado en algunos de sus vehículos.

En la carta a los accionistas, Tesla también repasó otros avances vinculados a la IA física y la robótica, incluidos los planes para Optimus, el desarrollo de semirremolques y nuevas funciones de autonomía. Si bien la empresa superó con amplitud las previsiones de Wall Street en ingresos y ganancias, el beneficio neto retrocedió un 46% interanual.

“Juntos, la inversión y el acuerdo marco relacionado tienen como objetivo mejorar la capacidad de Tesla para desarrollar e implementar productos y servicios de IA en el mundo físico a gran escala”, señaló la compañía en el documento enviado a los accionistas. El cierre de la inversión está previsto para el primer trimestre.

Tanto Musk como el director financiero, Vaibhav Taneja, anticiparon durante la conferencia con analistas que se esperan nuevos desembolsos de capital alineados con la estrategia de largo plazo. “Este año, Tesla da los primeros pasos importantes a medida que aumentamos la autonomía de los vehículos y comenzamos a producir robots Optimus a gran escala. Estamos realizando inversiones muy importantes”, afirmó Musk. “Así que esta será una inversión de capital muy grande; es deliberada, porque estamos realizando grandes inversiones para un futuro épico”.