Pekín condena la demolición de un monumento en honor a la comunidad china en Panamá

Las autoridades panameñas derribaron el monumento alegando problemas de seguridad y una concesión de tierras caducada, lo que provocó la ira de la ‌comunidad china local. Ahora, deberán reconstruirlo.

China condena la demolición de un monumento en honor a la comunidad china en Panamá.

China condenó la demolición del monumento al 150 Aniversario de la llegada de los chinos a Panamá , en un contexto en el que el gobierno estadounidense presiona a la nación centroamericana para que marque distancia con Beijing.

"La naturaleza de la demolición forzosa es muy mala, lo que ha dañado gravemente los sentimientos del gran número de chinos de ultramar en Panamá, y va en contra de la situación general de ‍la amistad entre China y Panamá", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores , Lin Jian, en una rueda de prensa.

Las autoridades panameñas derribaron el monumento alegando problemas de seguridad y una concesión de tierras caducada , lo que provocó la ira de la ‌comunidad china local. Además, el propio presidente de Panamá, José Raúl Mulino, apuntó contra la demolición y manifestó que no había "justificación alguna para la barbaridad".

Tras esto, el mandatario emitió un comunicado en conjunto con varios miembros del Gabinete y entidades como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio para Asuntos del Canal, en el cual se ordenó la reconstrucción inmediata del monumento. " En consecuencia, se ordena la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la comunidad china de Panamá y el Ministerio de Cultura ", afirma el comunicado de la Presidencia panameña.

Durante el fin de semana, habían circulado en redes sociales videos que mostraban grandes excavadoras derribando el monumento en honor a la comunidad china en Panamá y a los migrantes chinos que ayudaron a construir ferrocarriles y el Canal de Panamá.

La respuesta de las autoridades chinas tras el hecho

El gobierno de China exigió a la parte panameña una investigación exhaustiva y la corrección inmediata de los actos erróneos cometidos por autoridades locales, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian. Además, calificó el hecho de "extremadamente atroz".

ministro-chino

El ministro subrayó la insatisfacción de China tras el suceso . “Este monumento no era solo piedra; era el testimonio del sacrificio de miles de trabajadores chinos que dieron su vida en la construcción del ferrocarril transístmico y el Canal de Panamá”, afirmó.

En esta línea, la Embajada de China en Panamá también expresó su indignación ante la demolición del monumento. La embajadora Xu Xueyuan relató en sus redes sociales que acudió personalmente al sitio tras recibir la alerta, encontrando la estructura ya destruida. Según denunció, ciudadanos chinos intentaron proteger los restos del monumento, pero les impidieron el paso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChEmbPa/status/2005158446107066751?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2005158446107066751%7Ctwgr%5E54292706860b0b8577184737584875791e4e5aa0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.resumenlatinoamericano.org%2F2025%2F12%2F29%2Fchina-beijing-exige-a-panama-investigacion-exhaustiva-tras-demolicion-de-monumento-chino%2F&partner=&hide_thread=false A las 9 pm del 27, llegaron videos: excavadoras demolían el Mirador del Puente de las Américas y el Monumento por los 150 años de la presencia china en Panamá.

Corrí al lugar, pero ya estaba en el suelo.

Paisanos intentaron proteger los restos, pero se lo impidieron.

Este… pic.twitter.com/7SFVR0to0h — Xu Xueyuan (@ChEmbPa) December 28, 2025

Por su parte, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, justificó la medida bajo un plan de “rescate de espacios públicos” para promover negocios y turismo, presentando diseños que excluyen el monumento. Sin embargo, pese a que la Alcaldía alegó que la concesión de 20 años había expirado, la Embajada y la Asociación China de Panamá aclararon que se intentó comunicación formal desde inicios de 2024 para renovar el permiso.

La presión de EEUU contra China

Desde la asunción del presidente de EEUU, Donald Trump, se impulsaron distintas políticas para contrarrestar los lazos económicos entre las naciones latinoamericanas y China, los cuales se fortalecieron en los últimos años a medida que China superaba la inversión estadounidense en gran parte de la región.

Por este motivo, el mandatario norteamericano afirmó que China ejerce control sobre el canal, el cual es administrado por una autoridad independiente. Sin embargo, debido a que Trump proporcionó pocas pruebas para respaldar su afirmación, el gobierno de Panamá rechazó repetidamente la aseveración.