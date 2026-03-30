China rompe récords en exportación de autos eléctricos: qué países lideran y qué lugar ocupa la Argentina

A pocos meses del inicio de 2026, el gigante asiático envió al exterior cientos de miles de vehículos, con un claro predominio de modelos electrificados.

El ritmo de producción automotriz de China continúa marcando diferencias a nivel global. Durante los primeros dos meses de 2026, el país exportó cerca de 670.000 vehículos , lo que representa un crecimiento del 88% en comparación con el mismo período del año anterior.

El dato más relevante es que una gran parte de esas unidades corresponde a modelos híbridos o eléctricos .

Las cifras fueron difundidas por Cui Dongshu , referente de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros , y reflejan el peso creciente del país en el comercio internacional del sector. En el acumulado anual, las exportaciones ya alcanzan los 1,55 millones de unidades , con una suba interanual del 61% .

Este fenómeno se da en paralelo a una desaceleración del mercado interno, lo que impulsa a los fabricantes a buscar nuevos destinos. En ese contexto, regiones como Europa y Asia se consolidan como principales receptores de los vehículos producidos en territorio chino.

Dentro del total exportado, los autos de pasajeros representan el segmento dominante, con el 84% de las operaciones. Sin embargo, el mayor salto se observa en los llamados vehículos de “nueva energía”, categoría que incluye eléctricos puros, híbridos enchufables y modelos con autonomía extendida.

Los autos eléctricos y híbridos ganan terreno frente a los de combustión

Sólo en febrero, se exportaron alrededor de 320.000 vehículos electrificados, lo que implica un incremento del 120% interanual. En ese mismo mes, los eléctricos puros representaron el 28% del total, mientras que los híbridos enchufables alcanzaron el 15% y los híbridos convencionales el 8%. En contrapartida, los modelos con motor a combustión tradicional registraron una caída significativa.

byd.webp El avance de marcas como BYD y Leapmotor explica parte de este crecimiento, aunque también abre un nuevo escenario: varias automotrices chinas ya proyectan instalar fábricas fuera de su país para reducir costos logísticos y mejorar su posicionamiento en mercados clave.

En el acumulado de enero y febrero, los eléctricos a batería sumaron 440.000 unidades exportadas, con un crecimiento del 65%, mientras que los híbridos enchufables llegaron a 240.000 unidades, con un salto del 150% frente a 2025.

Expansión global y nuevos mercados

El avance de marcas como BYD y Leapmotor explica parte de este crecimiento, aunque también abre un nuevo escenario: varias automotrices chinas ya proyectan instalar fábricas fuera de su país para reducir costos logísticos y mejorar su posicionamiento en mercados clave.

Entre los principales destinos aparecen Brasil, Reino Unido, Bélgica, Italia y Tailandia, mientras que Alemania se destaca por el fuerte crecimiento porcentual de importaciones desde China.

La Argentina, si bien no figura entre los principales destinos por volumen, comienza a ganar protagonismo en la región con el ingreso de marcas chinas y una oferta creciente de modelos electrificados, especialmente en los segmentos más accesibles.

Según el economista Wolf-Peter Schill, la tendencia es clara: los vehículos eléctricos ya superan en competitividad a los de combustión, lo que refuerza el liderazgo chino en esta transición.

Con este panorama, todo indica que China se consolida como el principal exportador mundial de autos, impulsado por la electrificación y una estrategia global cada vez más agresiva.