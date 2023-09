Cómo es la reconversión de Ford hacia una empresa tecnológica

Durante el Salón del Automóvil de Detroit, Ámbito participó de una rica conversación con Palmer, vice de Ford Model e, la división de vehículos eléctricos innovadores de marca - junto con software integrado-, quien brindó más detalles sobre la apuesta de Ford hacia la tecnología en general, y a los eléctricos en particular.

.- El origen de Model e y sus primeros vehículos. “Nació como un startup dentro de Ford para determinar dónde podemos actuar y cómo ganar. Originalmente se llamaba Team Edison (en honor al inventor Thomas Alba Edison, quien era amigo de Henry Ford), y el resultado fue el Mustang MachE, la E-Transit y la F-150 Lightning Estos vehículos fueron diseñados para ser productos tecnológicos, y no solo eléctricos. De hecho, creemos que el aspecto tecnológico es tan importante o más importante que el tren motriz del auto eléctrico.

Es un producto tecnológico con un automóvil incorporado. El primero que presentamos con emoción fue el Mustang Mach-E. Y eso terminó funcionando. Es el segundo automóvil eléctrico más vendido en Estados Unidos en este momento”.

Y, el gran producto es la F-150 Lightning. Es realmente un gran punto de partida de transformación para nosotros. Es más rápida que un auto deportivo”.

.- Compradores de Ford. “Hoy en día, más del 60% de las ventas no son de compradores habituales de Ford, sino que son nuevos para Ford. El 85% son compradores nuevos en autos eléctricos y alrededor del 50% son nuevos en camionetas.

No sabíamos cómo iban a ser esos números, pero realmente nos sorprendió y trajo gente nueva. Tenemos un equipo siempre activo que escucha a los clientes. Lo primero que hago todos los días es buscar en las redes sociales opiniones sobre vehículos. Esta es una manera muy rica de descubrir lo que la gente está experimentando”.

Nuevas funcionalidades. “Como son productos tecnológicos, la interfase es importante y pusimos pantalla de 15 pulgadas, como en el Mach-E. Ahora tiene streaming de entretenimiento en vivo como YouTube, tiene juegos. Tuvimos que poner una interfaz completamente nueva en los vehículos, y lo hicimos con actualizaciones over the air, introdujimos la conducción manos libres Blue Cruise”.

.- Manejo autónomo. “Conducir con las manos libres bajo la tecnología Blue Cruise es una de esas cosas en las que al principio dices ´no lo necesito´. Pero una vez usada, nunca volverás a comprar un auto sin esta tecnología. Estamos en la versión 1.2 y vas a la ruta donde Blue Cruise está disponible y presionas el botón. Al principio, pensás, ´estoy nervioso´, luego soltás un poco la dirección, ponés las manos en el volante un poco, y 20 minutos después decís: `sí, eso conduce el auto solo´. Cuando estás en un embotellamiento, se detiene y te reduce el estrés. Un ejemplo: estábamos viajando hacia el norte y nos encontramos con gran con gestión vehicular y durante 1h 30 no toqué ningún control del coche.

Tenés que mirar hacia adelante, la cámara monitorea si estás mirando porque vos estás a cargo. Pero no toqué nada. Llegué en un viaje de cuatro horas completamente relajado.

El Blue Cruise puede cambiar de carril por su cuenta. ¿Nervioso? Te acostumbrás. El sistema debe ser perfectamente confiable o se desconecta. No hay término medio. Esa es nuestra estrategia como empresa. Si no te gusta algo, lo apagás y te devuelve el comando. En Mach-E, cada modelo ya viene habilitado con el equipo. Si no podés pagarlo o no querés hacerlo en el momento de la compra, podés hacerlo más tarde”.

.- Inversión hasta 2026 y nueva generación. “Estamos invirtiendo 50 mil millones de dólares en 4 años. Eso es realmente mucho dinero. Y se aplica a un conjunto completamente nuevo de productos tecnológicos y vehículos eléctricos. No tenemos coches aburridos que sólo tienen un motor y nada más. Ninguno. Ya no vendemos eso. Comenzaremos con nuestra futura generación en los próximos años, de la que no puedo decir nada más, solo que no se parece en nada a lo que esperás. Y son los productos tecnológicos los que traen al mercado cosas que nunca hemos hecho, hablamos sobre la T3, que es la próxima generación de camionetas eléctricas. Hemos invertido u$s12,5 mil millones en la planta más grande que he visto en Tennessee, con tres fábricas de baterías para producir cientos de miles de camionetas eléctricas cuando esto se lance. Este producto también es un producto de tecnología, además de pickup”.

.- Apple y Google. “Jim Farley -CEO de Ford- ha reunido a un equipo de líderes tecnológicos para hacer esto con nosotros. Mi jefe es Doug Field, uno de los mejores desarrolladores de autos eléctricos del planeta y lo veo todos los días.

Trajo un equipo de desarrolladores de software y tecnología que son los mejores del mundo. Porque si vas a hacer productos tecnológicos, necesitas programadores de software y personas que sean las mejores del mundo. Son de Apple, Google y compañías de hardware. Todos han estado involucrados en los productos de sus antiguas empresas”.