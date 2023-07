Concept ACV30: MINI que no fue

A mediados de la década del 90, los diseñadores y responsables del proyecto MINI se sentaron a elegir cómo se vería el modelo que conocemos regresó al mercado en 2001. Y entre las propuestas se destacaba el MINI ACV 30: un concepto que no logró avanzar pero que tuvo gran influencia en la marca británica..

El más famoso de los diseños que no lograron convertirse en “El Nuevo MINI” fue el primer realizado por Adrian van Hooydonk (por entonces diseñador de exteriores de automóviles BMW y actual vicepresidente senior de BMW Group Design). Este inspiró en el pasado deportivo de la compañía, y si bien la idea fue rechazada en 1995, se siguió desarrollando como un concept car completo que se develó al público con el nombre de “Anniversary Concept Vehicle”, o ACV 30, en enero de 1997. La denominación hacía referencia a las victorias de Mini en el Rally de Monte Carlo, alcanzadas 30 años antes (1964, 1965 y 1967). A primera vista, el ACV 30 se parece poco al MINI que recibiría el nuevo milenio, pero existen muchas similitudes. En aquel momento, el vehículo se presentó como la versión contemporánea de un superdeportivo de rally. El ACV 30 no solo no tenía motor delantero como el Mini clásico, sino que poseía tracción trasera y motor central de 1.8 litros.