Autos: tras el conflicto entre el Gobierno y SIOMAA, se postergan los datos de patentamientos de febrero

El Poder Ejecutivo cuestiona la comercialización de los números y publicó datos en la página del Ministerio de Justicia, pero solo hasta enero. De este modo, las terminales no pueden conocer la situación actual de sus competidores.

El mercado automotor sigue sin conocer los datos de patentamientos de febrero. NA

De haberse respetado el calendario habitual, este viernes deberían haberse conocido los datos de patentamientos de autos de febrero. Sin embargo, debido a un conflicto entre el Gobierno y la empresa intermediaria que los provee, el mercado automotor deberá seguir esperando esta información clave.

El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), decidió interrumpir la transferencia de datos hacia el Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA) ya que acusa a este de lucrar con "la información de todos los argentinos".

Hasta el momento, cada concesionaria debía reportar sus estadísticas diarias de ventas y patentamientos a la DNRPA, que luego canalizaba esa información al SIOMAA, evolución tecnológica de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), para su distribución a toda la cadena automotriz. Sin embargo, a partir de febrero esta dinámica se cortó.

El Gobierno critica la comercialización de las cifras. En ese sentido, su intención es ofrecer información propia "transparente".

El Gobierno publicó datos de patentamientos, pero solo hasta enero Actualmente, en el sitio oficial del Ministerio de Justicia están disponibles de manera pública los datos, pero solo hasta enero. SIOMAA publicaba de manera diaria los números, a lo cual ACARA le agregaba un valor agregado en sus informes con un análisis pormenorizado de variables como marcas líderes, u orígen de los vehículos.

Desde las terminales automotrices sostienen que, en este contexto, sólo pueden conocer datos propios consultando de manera directa a cada concesionaria, mientras que les es imposible conocer la situación de sus competidores. Por su parte, en SIOMAA estaban esperando alguna justificación oficial "para poder entender”. Ámbito pudo averiguar que ACARA ya solicitó los datos, pero desde la entidad no son optimistas respecto a un pronto acceso a los mismos.