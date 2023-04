Confort en SUV chino

1| Como consecuencia de las restricciones a las importaciones, las marcas chinas no han podido en los últimos años avanzar en la penetración en el mercado. Sin embargo, desde hace tiempo, ya están consolidadas con buenos productos y son una opción para los consumidores. En el segmento de los SUV, Haval se convirtió en un referente. El H6 es el modelo tope de gama que llegó a país en su tercera generación

3| Sin duda el interior es un punto fuerte. Materiales, terminaciones y diseño generan una sensación de gama alta. Como la parte exterior, no hay apuestas arriesgadas. Se maneja dentro de una estética sobria, pero actualizada. El habitáculo es bien luminoso por una mayor superficie vidriada que se amplía por el techo solar panorámico que llega hasta las plazas traseras. El volante -de buen grip- se regula en altura y profundidad y la butaca del conductor tiene múltiples calibraciones eléctricas. Tiene un tablero de 10,2 pulgadas con la información básica del vehículo que puede replicarse en el parabrisas mediante el sistema Head-Up Display y una pantalla táctil de 12,3 pulgadas de muy buena definición en la que se concentran las funciones multimedia y de confort. Las plazas traseras son cómodas para tres personas y el baúl tiene una capacidad de 600 litros.

5| Pese a que el un vehículo de gran porte, la respuesta en el tránsito urbano es satisfactoria. No es un modelo con el que se busque un manejo deportivo. Está pensado para un uso familiar. Es un poco perezoso en las salidas, pero nada para preocupar. Acelera a 100 km/h en menos de 10 segundos. Como tiene la posibilidad de manejo secuencial, con levas al volante, el conductor le puede imprimir mayor adrenalina. El habitáculo es silencioso y el andar confortable. Es cierto que es grande y puede ser un dolor de cabeza para estacionar, pero cuanta con sistema de estacionamiento asistido así que sólo hay que dejarse llevar por la tecnología. Además, la cámara de retroceso y de 360 grados en altura, ofrece una muy buena visión para manejo en maniobras reducidas. Incluso tiene el sistema que memoriza el recorrido de los últimos metros. Lo que permite salir para atrás sin la intervención del conductor cuando se estaciona en lugares con poco espacio. También cuenta con dirección con asistencia eléctrica con tres niveles de dureza.

6| Claro que cuando se sale a la ruta o en autopistas brinda su mejor confort de marcha. Tiene un andar relajado y silencioso. También se lo siente estable, aún en curvas cerradas. La recuperación de velocidad en maniobras de sobrepaso es de buena respuesta. No está pensado para un off road extremo, pero la tracción integral permite aventurarse a algunas superficies que, en otras condiciones, no podría sortear sin dificultad como barro, arena, nieve o agua. También cuenta con diferentes modos de manejo que modifica prestaciones del motor, caja y suspensión. Tiene buen despeje, aunque el perfil bajo de las cubiertas apunta más a un uso urbano.

7| El consumo promedio se ubica apenas por encima de los 10 litros cada 100 km.

8| En materia de equipamiento, este Haval es muy completo. En cuanto al confort tiene detalles como algunos ya mencionados. A eso hay que agregarle, por ejemplo, butacas con calefacción o refrigeración, según las exigencias climáticas. La puerta del baúl tiene cierre automático.

9| También en seguridad muestra una buena oferta. Seis airbags, ESP, asistencias de conducción con frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detector de punto ciego, reconocimiento de señales, entre otras.

10|Esta versión del Haval H6 4WD cuesta u$s64.900 al cambio oficial y tiene una garantía de tres años o 100.000 km.